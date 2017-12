Aya, la nena que millor canta al Sorteig de la Loteria de Nadal

El premi del Grossa de la Loteria de Nadal no ha estat l'únic protagonista del sorteig d'aquest any. Aya Ben Hamdouch, una de les nenes encarregades de cantar la xifra dels premis, s'ha guanyat el cor dels presents al Teatro Real i de tots els espectadors del sorteig.



Eren al voltant de les onze quan l'autèntica estrella del sorteig d'aquest any saltava a l'escenari del Teatro Real. Bem Hamdouch a deixat enrere els formalismes dels assajos, i ni tan sols l'avís d'un dels membres de la taula, que s'ha acostat a la petita, d'origen marroquí, per intentar de reconduir els seus genuïns càntics ha aconseguit fer callar la seva veu.





Aplausos desde el patio de butacas a Noelia por su divertida manera de cantar los premios #LoteriaNavidad https://t.co/2R1p05n9zw pic.twitter.com/ZkrzCF1Dcd — Europa Press (@europapress) 22 de diciembre de 2017

Els seus "miiiiiiil euros" han sonat al teatre com si es tractés d'un acte de "La Bohème", òpera amb la qual el sorteig ha compartit el cartell, aconseguint aixecar la sala de butaques en ple, que l'ha acomiadat de l'escenari al crit de "Tu sí que vales".La nena no ha tardat gaire a convertir-se en trending topic a Twitter, tot i que sota el nom de Noelia, ja que un canvi inesperat en l'ordre dels nens proporcionat per Loterias ha generat la confusió de més d'un, tant dins com fora del teatre.Amb tot, Aya i la seva companya Nerea Pareja només han pogut cantar un cinquè premi.