Com eliminar les taques més difícils d'estovalles i tovallons?

Les estovalles i els tovallons són els teixits més exposats a tot tipus de taques, sobretot en aquestes festes, i rentar-los pot convertir-se en una veritable malson. Netejar-los només amb sabó algunes vegades no aconsegueix eliminar les taques més difícils de treure, com ara les d'oli i de vi negre. En aquests casos és quan cal recórrer a antics trucs casolans.

Com eliminar les taques de vi negre

Per eliminar aquest tipus de taques, tan típiques d'aquestes dates, hi ha diversos trucs casolans. Possiblement el més conegut és el de cobrir la taca amb sal i deixar-ho actuar durant un temps. Després, s'elimina la sal i veuràs com la taca ha desaparegut. Això, però, només funciona si el vi acabava de caure sobre les estovalles.

Un altre truc casolà per eliminar les taques de vi negre és barrejar a parts iguals detergent per a la roba i aigua oxigenada. Posa la barreja sobre la taca, frega-la amb suavitat i veurà com en uns minuts comença a desaparèixer.

Si les estovalles són blanques, pots aplicar sobre la taca una mica de suc de llimona. Els seus àcids no només t'ajudaran a eliminar-la, sinó que també blanquejaran les estovalles.

Per combatre el vi negre, no hi ha res millor que el vi blanc! Per això, ruixa sense por la taca de tinta amb vi blanc, empapa-ho i acalareix-ho amb aigua molt calenta i deixa-ho assecar. El resultat és instantani! Si no tens vi blanc a mà, fes servir llet bullint. Per últim: si hi queda un cèrcol de color rosa, renta les estovalles amb aigua sabonosa, però, sobretot, no s'utilitza lleixiu.

Com eliminar les taques de salses

Durant aquestes dates és habitual que les estovalles o les tovalloles acabin tacades de salsa ja que, quants àpats amb salsa han estat servits aquest Nadal? Segurament la majoria. Per eliminar aquest tipus de taques, l'ideal és diluir la taca amb aigua freda i després ruixar-la bé amb una mica de vinagre blanc o bicarbonat de sodi. Després blanqueja la taca amb una mica de llet i renta-ho com ho fas habitualment.

Com eliminar les taques d'olis

Aconseguir eliminar qualsevol rastre d'oli dels tovallons o de les estovalles és molt difícil, encara que no impossible. Si la taca d'oli és recent, cal actuar amb rapidesa. Cobreix la taca amb sal abundant. Aquesta absorbirà l'oli sense permetre que penetri en el teixit. Després respatlla energèticament les estovalles o els tovallons. Si no tens sal també es pot utilitzar sucre o pols de talc.

Per a les taques d'olis resistents, cal aplicar detergent pels plats o sabó blanc sobre la zona esmaltada i fregar-ho fins treure-la completament. En aquest cas, és important que es netegi la taca en sec, sense mullar abans els teixits.

Si la taca d'oli és antiga, el que cal fer és submergir la peça en una solució d'aigua, vinagre blanc i alcohol. Deixa el teixit en remull durant una bona estona i després neteja-ho com ho fas habitualment.

Com eliminar les taques de xocolata

La manera més senzilla per eliminar les taques de xocolata és estendre les estovalles o els tovallons en vertical, amb el costat de la taca de cara cap amunt, i tirar-hi aigua bullint. Si la taca persisteix, combina un rovell d'ou amb glicerina. Cobreix la taca amb aquesta barreja i deixa-ho actuar durant 30 minuts, frega-ho i després aclareix-ho amb aigua calenta.

Com eliminar les taques de cera

Tenir espelmes a taula durant aquestes dates és quelcom molt comú. No obstant això, mentre l'espelma està encesa al llarg del dinar o del sopar, la cera es fon i es refreda, tacant les estovalles. Hi ha un petit truc per eliminar aquest tipus de taques. Posa un paper absorbent sobre la taca i passa-hi una planxa calenta. La calor farà que la cera es fongui i s'adhereixi al paper. Completa el procés fregant la zona amb un petit sabó de rentaplats.