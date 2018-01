Carlos Navarro, 'El Yoyas', acusat de violència masclista

L'exconcursant de Gran Hermano, Carlos Navarro, més conegut com El Yoyas, ha de declarar als jutjats de Telde per violència masclista. En un primer moment, per error, Navarro va ser traslladat a Maspalomas, però actualment es troba a Telde, on en uns moments prestarà declaració.

El Yoyas va ser el cap de llista del partit DECIDE (Derecho, Ciudadanía y Democracia) a Vilanova del Camí (Anoia), en les eleccions del 24 de maig del 2015. Amb la formació va aconseguir un lloc al ple, però no va arribar a assumir l'acta de regidor.