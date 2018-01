Foment convida per error Rita Barberá a la inauguració de l'AVE Castelló-Madrid

L'AVE arribarà dimarts que ve a Castelló (País Valencià) amb 11 anys de retard. Entre els convidats pel Ministeri de Foment a l'esdeveniment es troben personalitats de la política valenciana, membres del Consell, el president Ximo Puig i, també, el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy.

Entre les invitacions del gabinet de protocol destaca, per l'error que suposa, l'enviada a l'exalcaldessa Rita Barberá, morta el 23 de novembre de 2016 com a conseqüència d'un infart a Madrid.

Sobre la infrastructura, cal dir que aquesta nova connexió d'alta velocitat es quedarà en una breu reducció del temps de viatge entre Castelló i Madrid. L'AVE no compta amb una via pròpia en el tram entre la capital de la Plana i València, sinó que ha de circular pel conegut com "tercer fil", compartint espai amb rodalies, regionals o trens de mercaderies.

De moment, l'AVE no superarà els 200 km / h en aquest nou tram. El projecte per a la futura instal·lació de vies de doble ample internacional -les necessàries per a l'alta velocitat- tindrà un cost de 1.170 milions d'euros.