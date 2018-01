Receptes per preparar ambientadors casolans

Cansat de comprar ambientadors que després no t'agraden o s'acaben en poc temps? La millor solució perquè casa teva faci la olor que tu desitges és fabricar-te els teus propis ambientadors casolans amb productes naturals. És molt més fàcil del que sembla i més barat que comprar-los al supermercat. Descobreix com preparar ambientadors casolans:



Ambientador en esprai de llimona



Necessitaràs la pela d'una llimona, una mica de canyella en pols, vinagre blanc, mig litre d'aigua i sucre. Bull mig litre d'aigua, la pela de la llimona, una mica de canyella en pols i una mica de sucre. Després aboca el líquid en un pot d'esprai i posa-hi una mica de vinagre blanc. Agita-ho i ruixa les diferents estances de casa teva. L'olor de llimona sempre dóna sensació de neteja.

Mikado de vainilla



Per elaborar un ambientador de vainilla casolà necessites oli essencial de vainilla que pots comprar a qualsevol herboristeria, un got d'aigua i uns palets de fusta (et poden valer els escuradents que donen amb el menjar xinès o unes branquetes que trobis pel camp).

Barreja tots dos ingredients en un pot de ceràmica bonic que ja tinguis a casa. Remou amb una cullera i introdueix els pals. En pocs segons s'impregnaran del líquid i desprendran l'olor en l'estada que els col·loquis. Recorda que de la mateixa manera pots elaborar altres ambientadors casolans amb les aromes que més t'agraden.



Saquets de canyella



L'olor de la canyella és un dels millors per aromatitzar una casa. Fes uns petits saquets de tela o compra'ls molt econòmics en una botiga multiusos. Fica-hi diverses branques de canyella i posar'ls en diferents llocs de casa teva, com ara a l'armari o al saló. La teva casa aviat farà una olor molt bona.



Ambientadors de lavanda



Bull unes branquetes de lavanda en una olla. Aboca el líquid en pots de tomàquet o de melmelada als quals prèviament els hagis fet uns forats en la seva tapa metàl·lica. Durant uns quants dies la teva casa farà una olor fenomenal. Amb aquesta mateixa fórmula pots crear ambientadors casolans de pi o romaní, per exemple.



Espelmes aromàtiques casolanes



Si vols crear un ambient molt especial a casa teva, les espelmes aromàtiques són la teva solució. En pocs minuts pots crear unes espelmes aromàtiques casolanes amb l'olor que més t'agradi de manera fàcil i senzilla. Compra cera natural i cou-la al bany maria. Quan la tinguis fosa barreja-la amb un oli essencial que t'agradi i aboca la barreja en un got petit de vidre. Quan s'hagi refredat prou per no cremar-te, col·loca una metxa per espelmes i encen-la quan et vingui de gust.