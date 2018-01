Resolen un crim al Canadà després de dos anys gràcies a una 'selfie'

Sembla que les modes juntament amb les noves tecnologies serveixen per alguna cosa més que passar el temps lliure. Una jove canadenca de 21 anys, Cheyenne Rose Antoine, ha estat condemnada a set anys de presó per acabar amb la vida d'una de les seves millors amigues, Brittney Gargol, de 18 anys. Tot i que la sentència ha arribat dos anys després de l'assassinat.

Gargol va aparèixer el 2016 en una carretera prop d'un abocador a la localitat canadenca de Saskatoon. Al costat del cadàver de la jove, els investigadors van trobar un cinturó amb el qual havia estat estrangulada. Però malgrat les moltes indagacions i investigacions la policia no va aconseguir identificar qui hi havia rere l'assassinat de la noia, tot i que tenia alguns sospitosos.

I és que, segons s'ha relatat a CBC News, Antonie es va fotografiar al costat de la seva amiga hores abans que aparegués morta, una imatge que va donar la clau exacta del crim. En la mateixa, Antonie apareixia vestida amb el cinturó trobat a l'escenari i amb el qual es va estrangular la jove víctima.

Gràcies a aquesta pista, finalment la noia va confessar el crim. Segons va relatar a les autoritats, van prendre alcohol i marihuana i va acabar amb la vida de la seva amiga després d'una discussió. "Mai m'ho perdonaré. Res del que digui o faci la farà tornar. Ho sento moltíssim. No hauria d'haver succeït", va dir.

En els dos anys que va durar la investigació, Antoine va estar donant pistes falses per desviar l'atenció sobre la seva culpabilitat. En una primera declaració va assegurar que després de beure i drogar-se, la seva amiga se n'havia anat amb un desconegut. Fins i tot hores després d'haver-la matat va escriure en el seu mur de Facebook preguntant si estava bé per eliminar cualqueir tipus de sospita sobre ella.

El seu advocat, per la seva banda, va al·ludir a anys d'abusos sobre la jove per part dels seus tutors legals per justificar el seu crim.