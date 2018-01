Norwegian bat un rècord: un avió de la companyia vola de Nova York a Londres en 5 hores i 13 minuts

Norwegian ha batut el rècord de vol transatlàntic més ràpid amb una aeronau subsònica -aquella que vola a una velocitat inferior a la velocitat del so--, amb un dels seus avions 787-9 Dreamliner de la seva flota de llarg radi, volant de l'aeroport JFK de Nova York a Londres-Gatwick en cinc hores i 13 minuts, transportant 284 passatgers, segons ha informat la companyia en un comunicat.

La companyia de baix cost noruega ha superat el rècord que ostentava British Airways (BA), enlairant des de la ciutat nord-americana a les 11.44 hora local per aterrar a Londres a les 21.57 hora local, 53 minuts abans del programat, el vol es va veure beneficiat per forts vents de cua sobre l'Atlàntic Nord, permetent a l'aeronau arribar a una velocitat màxima de 1.249 quilòmetres per hora.

"Vam estar realment a l'aire per poc més de cinc hores, i de no ser per les turbulències pronosticades a menor altitud, podríem haver volat encara més ràpid", ha explicat el comandant del vol, Harold van Dam.

La companyia Flightradar24 va ser l'encarregada de supervisar el recorregut del vol per posteriorment confirmar el rècord. El 'Dreamliner' que va operar el vol és un dels que opera la doble freqüència diària de Norwegian entre Londres i Nova York.

Norwegian desplegarà el mateix model d'avió a la base operativa de Barcelona en substitució del model 'curt' 787-8 a partir de març i des de juliol a Madrid. Al llarg d'aquest any, rebrà 11 avions 'Dreamliners' nous.