Es podrà veure a Catalunya la superlluna d'aquesta nit?

La segona superlluna del 2018 es produirà aquest dimecres i es podrà contemplar des de Catalunya durant la nit.

Però el que la fa especial, amb circumstàncies no repetides en 150 anys, és que coincideixi amb un eclipsi visible en altres parts de la Terra, no des de Catalunya, i això és el que fa que se la defineixi com a superlluna blau de sang.

A casa nostra, aquesta superlluna podrà veure's "sense cap problema" en la nit del 30 al 31, segons ha assegurat a Europa Press el divulgador científic Antonio Pérez Verd, si bé no podrà apreciar-se l'eclipsi, en coincidir el seu màxim a les 14.30 hores de la tarda.

Aquesta superlluna és la tercera d'una sèrie de superllunes, situació en què la Lluna està més a prop de la Terra en la seva òrbita, coneguda com perigeu, i aproximadament un 14 per cent més brillant que de costum.