Allarga la vida dels teus ganivets, tisores i tornavisos amb l'Afilamatic de Regió7

Regió7 posa a la disposició dels seus lectors i subscriptors una nova promoció d´un afilador elèctric. El primordial a l'hora de cuinar és disposar de tots els utensilis necessaris, però el més important és assegurar-se que estiguin sempre en condicions òptimes. Per això, l´Afilamatic ens garanteix esmolar i allargar la vida dels ganivets, tisores i, també, dels tornavisos.

Amb el pas del temps, el rentat i ús diari, hi ha un desgast del tall de la fulla. Afilamatic està proveït de diferents ranures amb dues rodes abrasives: una d´afilat gruixut, una d´afilat fi, una per al tornavís i una altra per a les les tisores. D´aquesta manera s´aconsegueixen resultats perfectes en menys temps i amb un mínim esforç.

La manera de fer-lo servir és molt fàcil, només cal posar la fulla del ganivet en la ranura corresponent i desplaçar la fulla a una velocitat uniforme per tota la superfície.

També, incorpora un inter-ruptor de seguretat i tres peus amb ventosa que el fixen fermament a la superfície mentre s´utilitza per aconseguir la màxima seguretat.

El cable d´alimentació, d´un metre, es recull prement un botó. Això fa que sigui fàcil d´emmagatzemar, ja que requereix molt poc espai.

Els lectors del diari Regió7 poden adquirir l´afilador elèctric a al preu de 23,90 euros, i els subscriptors, per 21,90 euros. Es poden comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.