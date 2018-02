Ares Teixidó, nua per Carnestoltes

Ares Teixidó ha estat a l'ull de l'huracà els últims mesos per la seva suposada relació sentimental amb David Bustamante. Els dos implicats van sortir al pas dels rumors, desmentint que estiguin junts. Tot i això, Teixidó ha tornat al primer pla per una publicació d'allò més especial en el seu perfil d'Instagram.



La jove presentadora ha decidit celebrar el Carnestoltes d'una manera molt sexy. Teixidó ha optat per una disfressa d'allò més original, ja que tal com ella mateixa ha definit s'ha decantat per una opció #sindisfraces. Sense disfresses i sense roba, Ares Teixidó s'ha fotografiat despullada i ha penjat la instantània a les seves xarxes socials per celebrar el Carnestoltes.





Sin disfraces. Sin secretos. #CarnavalTeQuiero Una publicación compartida de Ares Teixidó (@aresteixido) el Feb 10, 2018 at 11:03 PST