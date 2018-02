Tercera calçotada popular de Regió7

El Mas Portell, ubicat a la carretera de Manresa a Igualada, en la zona coneguda popularment com la Catalana, serà l'escenari de la tercera calçotada popular organitzada per Regió7. Es farà el dissabte 3 de març i els interessats a assistir-hi ja poden apuntar-s'hi. L'èxit de les anteriors edicions, amb més de 200 persones l'any passat, ha incentivat a apostar de nou per aquesta jornada gastronòmica, cultural i festiva. A més de degustar calçots, servirà per promoure productes elaborats a la Catalunya Central.



4.500 calçots manresans

La trobada, que espera atraure unes 300 persones, començarà a 2/4 de 2 del migdia. Les portes s´obriran a la una del migdia. Es podran degustar calçots manresans de Les Arnaules i Mengem Bages, amanits amb salsa de Conserves Ferrer, empresa ubicada a Santpedor. La salsa especial per a calçotades està feta a base d'ingredients de qualitat, com ametlles, tomàquets i oli d'oliva, i elaborada amb mètodes artesanals, sense conservants ni colorants. La previsió és coure uns 4.500 calçots i, enguany, se n'encarregarà un equip de dos cuiners de Valls (Alt Camp) especialistes en calçots.

El menú es completarà amb un pica-pica de Zanuy, una torrada i botifarra. Les botifarres seran de Germans Caus de Puig-reig, especialistes en l´elaboració d'embotits i carns fresques i de proximitat. I el pa, del forn El Passeig, de Manresa. L´oli serà del Molí d´Oli de Rajadell. El navarclí Agustí Pastisser aportarà la coca; i la sallentina La Torre permetrà tastar el seu assortiment de iogurts.

Pel que fa a les begudes, se servirà vi de la cooperativa Ramon Roqueta, aigua de Recreset, i també hi haurà cerveses de l'empresa Guineu, de Valls de Torroella. D´altra banda, Cafès del Bages servirà els cafès després de les postres amb el seu coffe-truck.

Els més petits podran visitar i veure els animalons de la granja: rucs, emús, paons, ovelles i gallines, entre d´altres.



Preus i com apuntar-s´hi.

El tiquet val 15 euros per als adults si es compra anticipadament (subscriptors del diari i no subscriptors), i 18 euros el mateix dia de la calçotada al Mas Portell. Les places són limitades a 300 comensals. Els nens i nenes fins a 12 anys paguen 7 euros amb el tiquet comprat anticipadament i 10 euros si es compra el dia de la calçotada.

A partir de dilluns, dia 19 de febrer, es podran adquirir els tiquets a les oficines del diari Regió7 a Manresa (c/ Sant Antoni Maria Claret, 32) de 9 del matí a 7 de la tarda (els migdies la recepció és tancada).