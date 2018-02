Posa una denúncia falsa per recuperar 4.000 euros que es va gastar en un prostíbul

Posa una denúncia falsa per recuperar 4.000 euros que es va gastar en un prostíbul informacion.es

Els fets van passar el 4 de desembre del 2015 a València, on el condemnat havia viatjat per motius laborals. Aquell dia va anar a una Comissaria de Policia Nacional on va denunciar que persones desconegudes l'havien induït a consumir alguna droga I que havia perdut la noció del temps a partir de les 2:30 hores del dia anterior.

Va explicar que només recordava que estava prenent una copa a la Plaça del Tossal de València i que va recobrar la memòria a les 18.00 hores, quan caminava de tornada a l'hotel en el qual estava allotjat i on a l'arribar-hi li van comunicar que els seus amics i familiars l'estaven buscant. Segons va denunciar, posteriorment va comprovar que li havien extret sense el seu permís uns 3.900 €.

La seva denúncia va donar lloc a un procediment judicial que va ser arxivat. Les gestions de la Policia van permetre descobrir que la denúncia interposada no s'ajustava a la realitat, motiu pel qual es va obrir un procediment per denúncia falsa que ha acabat en condemna.

Segons el relat de fets provats de la Sentència "l'acusat pel seu propi peu, sol i sense cap coacció, cap a les 03:34 hores del dia 3 de desembre va accedir a un local de contactes anomenat Even / Eleven, fent extraccions de diners en un caixer situat en el lloc, entrevistant-se amb les noies que hi alternen, i finalment sortint del local a les 18:15 hores del dia, havent formulat denúncia per justificar davant els seus afins la seva "desaparició" durant tantes hores ".

El jutge considera que els fets són constitutius d'un delicte de denúncia falsa i li imposa una multa de 2.400 euros.