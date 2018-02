Gabriel abandona el serrell que l'ha caracteritzat durant més de deu anys

El serrell d'Anna Gabriel era un dels seus trets distintius i un element icònic sobre el qual els mitjans de comunicació n'han fet tertúlia i personatges coneguts com Lluís Llongueras o Júlia Otero n'han opinat. I a la xarxa, el seu pentinat en general ha donat lloc a insults i bromes de mal gust. Utilitzem el terme «era», perquè després de més de deu anys lluïnt-lo, el serrell de l'exdiputada de la CUP ha desaparegut. La sallentina, ara a Suïssa on s'ha traslladat per esquivar la seva compareixença davant del Tribunal Suprem, ha aparegut davant dels mitjans helvètics amb nou pentinat: el cabell més llarg i sense el serrell curt.

Els articles escrits sobre el pentinat de Gabriel han estat molts. En una entrevista concedida a El Mundo l'agost passat ella mateixa va respondre a un periodista que li afirmava que «el seu aspecte, el seu pentinat, provoca insults». «Ser dona en política té unes vicissituds. Però ser dona feminista, activista i sense complexos en política mereix un càstig sever en el pla simbòlic», va replicar.

Amb Júlia Otero també va parlar del seu look. Va ser fa dos anys al programa Fora de Sèrie de TV3. precisament sobre el seu look. En un moment donat, Otero va dir a la cupaire que la seva imatge és "posturisme" a la recerca d'una marca i va afegir que "aquest pentinat no està col·locat de qualsevol manera". Marca o no, el serrell ha deixat pas a una llarga cabellera.