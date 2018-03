Et proposem idees per al regal del Dia del Pare

S´acosta el Dia del Pare i el reclam és aquests dies en molts aparadors que proposen regals i descomptes. Tot i això, a vegades és complicat saber què comprar-li i i per això et donem unes quantes idees en funció dels gustos del teu pare. Esperem que et serveixin i el teu pare passi un 19 de març inoblidable. Feliç Dia del Pare!

1. REGAL ESPORTIU. Al teu pare li agrada córrer? Practica running? Sí és així l´encertaràs regalant un bon calçat o equipament esportiu. Trobaràs de tot a Ríos Running Manresa, una botiga especialitzada en running i trail-running. El Dia del Pare tindràs el 15% de descompte i a més, de regal, un mitjó freetures. Ríos Running és al carrer del Born, número 16, de Manresa.



2. REGAL GASTRONÒMIC. Sorprèn al teu pare amb un bon àpat i opta per la caixa regal d'Experiències Kursaal, de Manresa (Passeig Pere III, 35 1r pis). Un regal idoni perquè pugui anar a degustar un bon menjar acompanyat d'un bon vi. Se t'acut una millor manera d'obsequiar al teu pare? A més, Kursaal Espai Gastronòmic disposa de diferents tipus d'experiències que s´adapten a tots els paladars i a totes les butxaques, des de 55 euros per parella.



3. REGAL PERSONALITZAT. El teu pare és únic i vols que el regal que li facis també ho sigui? Opta per fer-lo personalitzat, amb el missatge que vulguis i amb el producte que et sembli més adient. Què et sembla una tassa pel cafè amb llet de cada matí? És una opció, però en trobaràs moltes més a Chapea, on tenen tota mena de regals originals i únics per al teu pare. Demostra-li l'estima que li tens! www.chapea.com.

4. REGALA MODA. Si al teu pare li agrada vestir bé, a Iglesias Moda, (c/ Urgell, 26 de Manresa), hi trobaràs allò que busques: pantalons, texans, camises, samarretes, jerseis... per a un pare divertit, alegre i desenfadat. A més, fins al 24 de març, amb les teves compres Iglesias et regala els complements. Aprofita per regalar moda el Dia del Pare, s'ho mereix! www.iglesiasmoda.com.

5. REGALA BENESTAR I BONA FORMA FÍSICA. El Dia del Pare és una oportunitat per aprofitar l'oferta de Room 5 Crossfit, de Manresa. Vols millorar la teva vida quotidiana? Practicant crossfit alçaràs pesos, sortiràs a córrer, treballaràs amb el teu propi pes corporal... tot executat a alta intensitat i constantment variat per no caure en la rutina. Room 5 Crossfit t'ho posa fàcil, no et perdis la promoció de tres sessions a 45 euros (preu que normalment correspon a dues sessions) i matrícula i curs d´iniciació de franc. Demana condicions al centre, ubicat al carrer Bisbe Torras i Bages, 38. www.room5crossfit.com



6.REGALA CULTURA. La música, el teatre, la lectura... el món cultural és ampli i segur que al teu pare li poden agradar unes entrades per a un concert o un espectacle, o bé un bon llibre.

7. REGALA EXPERIÈNCIES. Catalunya és un país molt ric en activitats de tota mena. Tens l'opció de regalar aventura, escapada de cap de setmana, cata de vins... segur que trobes l´opció més idònia per al teu pare. Ah, i si el teu pare és del Barça tens un descompte del 25% en l´entrada VIP al Camp Nou, el diumenge 18 de març, pel partit FC Barcelona-Athletic Club de Bilbao.

8. REGALA TECNOLOGIA. Si tens un pare tecnològic les idees per ragalar el Dia del Pare són moltes: telèfon mòbil, tauletes, càmeres reflex, accessoris per a PC i moltes d´altres idees originals.