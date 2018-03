Quin és el país més feliç del món segons l'ONU?

Finlàndia és el país més feliç del món, segons les conclusions de l'Informe Mundial sobre la Felicitat de 2018, elaborat per la Xarxa de Solucions per al Desenvolupament Sostenible de l'Organització de Nacions Unides (SDSN).

L'estudi classifica a 156 països segons el seu Producte Interior Brut (PIB) per càpita, el suport social, l'esperança d'una vida sana, la llibertat social, la generositat i l'absència de corrupció. La investigació ha revelat que Finlàndia és el país més feliç del món, Burundi és el més trist i els nord-americans s'estan tornant més infeliços malgrat que el seu país s'enriqueix.

En l'anterior edició de l'estudi, Finlàndia va obtenir el cinquè lloc a la llista. El 2018, el país finès ha desbancat Noruega. Els deu primers països de la llista són nòrdics: Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Islàndia, Suècia. Estats Units se situa en el lloc número 18, mentre que el 2017 es va quedar en catorzena posició. El Regne Unit ha quedat en el lloc 19, seguit per Emirats Àrabs Units.



Estats Units, on els diners no donen la felicitat



L'estudi també ha posat el focus sobre els nous problemes de salut com l'obesitat, la depressió i la crisi dels opiacis, particularment als Estats Units, on la prevalença dels tres ha crescut de manera molt més ràpida que en la majoria de la resta de països.

Tot i que el PIB per càpita hagi crescut de manera exponencial als Estats Units durant les últimes dècades, l'índex de la felicitat s'ha vist afectat per les febles xarxes de suport social, l'augment de la percepció de la corrupció en el Govern i en els negocis i en el descens de la confiança en les institucions públiques.

"Òbviament, tenim una crisi social a Estats Units: més desigualtat, menys confiança en el Govern", ha explicat el director de l'SDSN, Jeffrey Sachs, en la presentació de l'estudi a l'Acadèmia Pontífica de les Ciències del Vaticà. "És una crisi que ara mateix és bastant fort. Els senyals són molt dolentes per al país. S'està tornant més i més ric, però no més feliç", ha afegit el professor.

Sobre si la situació política actual als Estats Units podria afectar futures investigacions sobre la felicitat, Sachs ha assenyalat que "el temps ho dirà", però que creu que, "en general", que el fet que la confiança en el Govern disminueixi , la percepció de corrupció i la desigualtat augmenti, les condicions de salut empitjorin ... no ajuda a l'augment de la felicitat ".



Els primers resultats sobre la felicitat dels immigrants



Per primera vegada des que es va començar a realitzar l'estudi el 2012, la investigació ha recollit la felicitat dels immigrants a 117 països.

Finlàndia va destacar en aquesta classificació com en altres categories. El país on els immigrants estan més tristos és Síria. "Una de les troballes més sorprenents d'aquest estudi és que hi ha una consistència bastant notable entre la felicitat dels immigrants i dels nacionals", ha assenyalat un professor de la Universitat de British Colòmbia a Canadà, John Helliwell.

"Encara que els immigrants provinguin d'altres països amb nivells molt diferents de felicitat, l'avaluació de les seves vides tendeix a convergir amb la dels residents en els seus països d'acollida", ha explicat el professor. "Aquells que es desplacen a països més feliços guanyen, mentre que els que es desplacen a països més infeliços perden", ha conclòs Helliwell.