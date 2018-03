Stephen Hawking, el científic més popular des d'Albert Einstein

El físic britànic Stephen Hawking, que ha mort aquest dimecres als 76 anys, era el científic més popular del món des d'Albert Einstein, un geni que va revelar secrets de l'univers i va lluitar contra una terrible malaltia. De fet, Hawking gaudia d'un estatus d'estrella del rock, i la seva vida va ser objecte d'una pel·lícula, "The Theory of Everything", que li va valer l'Oscar a l'actor que ho encarnava, Eddie Redmayne.

Nascut a la ciutat universitària d'Oxford, prop de Londres, el 8 de gener de 1942, en el tricentenari de Galileu, Stephen William Hawking sempre va creure que la ciència era el seu món. Però el destí va ser cruel. Als 21 anys li van diagnosticar una forma atípica d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), una malaltia que ataca les neurones motores encarregades de controlar els moviments voluntaris.

Contra tot pronòstic, Hawking va superar les prediccions que li donaven entre dos i tres anys de vida, encara que va sofrir els devastadors efectes que progressivament el van deixar paralitzat i li van permetre comunicar-se només a través d'un ordinador que interpreta els seus gestos facials.

'Una vida normal'

"Vaig intentar portar una vida el més normal possible, i no pensar en la meva malaltia o lamentar les coses que m'impedeix fer, que no són tantes", va escriure una vegada el científic, que utilitzava una cadira de rodes "intel·ligent". Hawking, però, distava molt de ser normal

A l'interior del seu cada vegada més deteriorat cos hi havia una ment brillant, fascinada per la naturalesa de l'univers, com es va formar i com podria acabar. "El meu objectiu és simple", va dir en una ocasió. "És entendre completament l'univers, per què és com és i per què existeix simplement".

Molts dels seus treballs es van centrar en unir la relativitat (la naturalesa de l'espai i del temps) i la teoria quàntica (la física d'allò més petit) per explicar la creació i el funcionament del cosmos.

El 1974, es va convertir en un dels més joves membres de la Royal Society, la societat científica més prestigiosa del Regne Unit, amb només 32 anys.

Titular de la càtedra de Newton

El 1979, va ser nomenat titular de la prestigiosa Càtedra Lucasiana de la Universitat de Cambridge, centre al qual va arribar procedent de la Universitat d'Oxford per estudiar astronomia teòrica i cosmologia. La càtedra, a la qual va haver de renunciar en complir l'edat límit de 67 anys, va ser ocupada tres segles abans pel 'pare' de la gravetat Isaac Newton.

Hawking va posar a prova les teories de Newton en 2007, quan als 65 anys d'edat va realitzar un vol de gravetat zero als Estats Units, en el que esperava fos només un primer pas abans del vol suborbital espacial que esperava arribar a realitzar.

"Penso que la raça humana no té futur si no va a l'espai", va insistir en els últims anys de la seva vida. "Crec que la vida a la Terra està davant d'un risc cada vegada més gran de ser destruïda per un desastre, com una guerra nuclear sobtada, un virus creat genèticament o altres perills", va dir.

Per quan va participar en el vol, Hawking era mundialment famós i conegut com un comunicador enginyós i dedicat a fer accessible la ciència a un públic el més ampli possible.

El seu llibre de 1988 "Història del Temps" buscava explicar als no científics les teories fonamentals de l'univers i es va convertir en un supervendes amb milions de còpies venudes a tot el món.

Va ser seguit en 2001 per "L'univers en una closca de nou", i també va protagonitzar nombrosos documentals i fins i tot va fer aparicions estel·lars en populars sèries televisives com "Star Trek" i "The Simpsons".

El 2007, Hawking va publicar un llibre per a nens, "La clau secreta de George per a l'univers", amb la seva filla, Lucy, en què tractava d'explicar el sistema solar, els asteroides, els seus estimats forats negres i altres cossos celestes.

Va rebre innombrables reconeixements i títols honorífics, i va ser condecorat Comandant de l'Ordre de l'Imperi britànic per la reina Isabel II.

L'astrofísic va continuar treballant i investigant fins al final, sense perdre la seva curiositat i la seva humilitat davant els innombrables misteris de la ciència. "Em sembla que acabo de perdre 100 dòlars", va admetre el 2012 després de l'anunci del descobriment del bosó de Higgs, l'esmunyedissa partícula postulada per Peter Higgs i considerada com el sant grial de la cosmologia.

L'únic enigma que, segons ell, mai va aconseguir desentranyar, van ser "les dones". "Un misteri total", va declarar una vegada a la revista New Scientist.

Hawking va contreure matrimoni en 1965 amb Jane Wilde, amb qui va tenir tres fills. La parella es va separar al cap de 25 anys i ell es va casar amb la seva infermera, Elaine Mason, molt més jove, de qui també es va divorciar en 2006 enmig de rumors de maltractament.