Stephen Hawking: deu cites imprescindibles del geni

Stephen Hawking, probablement el científic més famós del món, ha mort avui als 76 anys. Considerat una de les deu persones més intel·ligents del planeta, amb un quocient intel·lectual de 160, l'autor de 'Breu història del temps' va ocupar a la Universitat de Cambridge, entre el 1979 i el 2009, la mateixa càtedra de Matemàtiques a la que va impartir classes Isaac Newton.

Els seus treballs més importants han consistit en aportar, juntament amb Roger Penrose, teoremes relatius a les singularitats de l'espai en el marc de la relativitat general, i la predicció teòrica que els forats negres emetrien radiació, el que es coneix avui dia com radiació de Hawking.

Entre les seves moltes reflexions, aquí n'hem triat 10 que poden resumir el seu pensament i la visió que tenia del món i l'univers.

1.- "Només som una raça avançada de micos en un planeta menor d'una estrella mitjana. Però podem entendre l'Univers. Això ens fa molt especials".

2.- "La intel·ligència és l'habilitat per adaptar-se als canvis".

3.- "No hi ha una única imatge de la realitat".

4.- "Crec que la vida extraterrestre és bastant comú en l'univers, encara que la vida intel·ligent no ho és tant. Alguns diuen que encara ha d'aparèixer al planeta Terra".

5.- "Si entens l'Univers, d'alguna manera ho controles".

6.- "Ningú pot resistir la idea d'un geni esguerrat".

7.-"Encara que l'11 de setembre va ser horrible, no va amenaçar la supervivència de la raça humana, com ho fan les armes nuclears".

8.- "El passat, com el futur, és indefinit i hi ha només com un espectre de possibilitats".

9.- "La vida seria tràgica si no fos graciosa".

10.- "Einstein havia rebutjat la idea que Déu juga als daus. No obstant això, totes les evidències indiquen que Déu és un jugador impenitent."