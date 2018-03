Carrega el mòbil allà on vagis amb la bateria externa solar de Regió7

Regió7 posa a la disposició dels seus lectors i subscriptors una nova promoció d'una bateria externa amb càrrega solar. Els nostres mòbils s'han convertit en quelcom fonamental per comunicar-nos, estudiar o treballar. Seguim a l'espera d'aquesta bateria infinita que acabi amb l'excessiva dependència de la bateria dels nostres dispositius. Mentre esperem que arribi aquest dia, una de les maneres per poder mantenir el nostre mòbil carregat sempre que vulguem és amb l'ús d'una bateria externa amb càrrega solar. Un producte útil per a persones que viatgen, fan excursions, rutes de senderisme, etc., atès que per la seva grandària compacta i pràctic ús són la solució per qui busca un carregador portàtil.

En dependre únicament del sol, és possible estalviar temps en realitzar la càrrega del teu mòbil o altres dispositius mentre et trasllades d'un lloc a un altre amb la bateria externa amb càrrega solar, sense necessitat d´endoll. Tanmateix hi ha la possibilitat de carregar-la a través del corrent elèctric.

La bateria externa amb càrrega solar té una capacitat de càrrega de 4.000 mAh, disposa d´un LED indicador de l´estat de càrrega i una sortida USB dual per carregar dos dispositius simultàneament. El recobriment és de silicona de color groc i amb un estil esportiu, especialment dissenyat per activitats a l´aire lliure en les quals no hi ha possibilitat d´accés a càrrega elèctrica. Incorpora un mosquetó d´alumini per facilitar el transport i inclou un resistent cable micro USB. A més, és resistent a les esquitxades d´aigua. La bateria externa amb càrrega solar disposa d´un potent llum LED de senyalització SOS per utilitzar en qualsevol situació d´emergència.

Els lectors del diari Regió7 poden adquirir la bateria externa solar al preu de 18,95 euros, i els subscriptors ho poden fer per 16,95 euros. Es pot comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.