Schwarzenegger, operat d'urgència a cor obert

L´actor i exgovernador de Califòrnia Arnold Schwarzenegger ha sigut operat d´urgència a cor obert aquest divendres a l´hospital Cedars-Sinai de Los Angeles, segons informa el portal de notícies sobre celebritats TMZ. Schwarzenegger es troba en estat estable, afirma el portal.

Segons les mateixes fonts, Schwarzenegger, de 70 anys, ha hagut de ser intervingut després d´acudir a una revisió de la vàlvula del catèter que porta des de fa temps. D´acord amb TMZ, el tipus de tractament que segueix l´estrella de Hollywood és de tipus experimental i el seu cos l´ha rebutjat, motiu pel qual ha hagut de passar pel quiròfan.

Aquest no és el primer cop que el protagonista de ´Terminator´ ha de ser operat del cor, ja que el 1997 haver de ser intervingut per reemplaçar-li una vàlvula a l´aorta. Llavors els metges es van afanyar a matisar que l´operació ja que l´actor havia decidit ser operat quan encara era jove i evitar haver de ser operat a una edat més avançada. En aquell mateix moment els metges van afegir, també, que el mític Conan va ser operat per un problema congenit i no, com deien els rumors, per problemes derivats del consum d´esteroides.