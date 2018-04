La joguina de moda entre els nens que pot resultar molt perillosa

'Slime' s'ha convertit en la joguina de moda entre els nens. Però aquesta versió casolana del 'blandiblub' pot resultar molt perillosa, segons adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Entre els seus ingredients hi ha l'àcid bòric, que si s'ingereix pot provocar problemes estomacals o lesions i cremades a la pell.

Es tracta d'una massa viscosa que es pot preparar a casa si es tenen els ingredients adequats. Per la xarxa circulen nombrosos tutorials que expliquen com fer-ho. Per fer-ho es necessita àcid bòric (o borax), una substància tòxica emprada com a producte oxidant i blanquejant.

Aquesta substància es troba present en productes de neteja i en altres articles que poden comprar-se en drogueries o farmàcies. "Pel que sembla els nens omplen una ampolla d'aigua amb les solucions d'àcid bòric que en ser transparents les confonen amb l'aigua i se la beuen erròniament", alerta l'OCU.

Si s'ingereix l'àcid bòric, l'afecció més lleu són els símptomes gastrointestinals, però també són freqüents "les lesions cutànies i cremades químiques més o menys greus causades a les mans dels nens per manipular els 'slimes'", precisa l'organització. De prendre'n quantitats elevades, poden produir-se problemes més greus com insuficiència renal, arítmies cardíaques, coma i convulsions.

En cas d'intoxicació, l'OCU assenyala que és necessari acudir ràpidament a un hospital per efectuar "un rentat gàstric urgent, desagradable i cruent per als nens, suport hemodinàmic, fins i tot diàlisi".