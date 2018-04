Horòscop d'avui: les prediccions dels astres d'aquest divendres 13 d'abril

Vols saber què preveu l'horòscop del dia? Doncs aquí tens el d'aquest 13 d'abril del 2018. T'expliquem totes les prediccions perquè sàpigues de què t'avisen els astres. Busca el teu signe del zodíac i llegeix l'horòscop.



ÀRIES 21 Març a 19 Abril

Intenti ser realista i no pretengui fer més coses que les que pot. Mostrar-se atent amb la seva parella serà molt positiu.



TAURE 20 Abril a 20 Maig

Les activitats en grup resultaran estimulants i plenes d'alegria. És possible que rebi un regal que no espera.



BESSONS 21 Maig a 20 Juny

La seva tendència a les exageracions pot jugar-li una mala passada, fent un món del que solament és una petita contrarietat.

CRANC 21 Juny a 22 Juliol

No li serà difícil convèncer la seva parella quant a un assumpte familiar. En les relacions amistoses expressi's amb claredat per no crear dubtes sobre la seva postura.



LLEÓ 23 Juliol a 22 Agost

Dia propici a les grans decisions, encara que ha d'anar amb compte perquè alguna podria tornar-se en contra seva. La seva vitalitat estarà en cotes molt altes.



VERGE 23 Agost a 22 Setembre

La seva atenció estarà centrada en assumptes personals, els quals podrà solucionar amb satisfacció. Iniciarà la pràctica d'un esport que l´apassionarà.



BALANÇA 23 Setetembre a 22 Octubre

Ser massa benvolent amb un familiar podria resultar totalment negatiu. Aconseguirà divertir-se, a la nit, de forma inesperada.



ESCORPÍ 23 Octubre a 21 Novembre

Negocis i amistat estaran íntimament lligats i tindran bones perspectives. Hi haurà tensions en l´àmbit familiar i inestabilitat en el sentimental.



SAGITARI 22 Novembre a 21 Desembre

Aconseguirà millorar sensiblement l´estat d'ànim i que el seu grau de comunicació arribi a cotes molt altes.



CAPRICORN 22 Desembre a 19 gener

No malgasti el seu temps i dediqui algunes hores al bricolatge, ja que n´estarà molt ben disposat. És possible que descobreixi les habilitats ocultes que té.



AQUARI 20 Gener a 18 Febrer

Si fa comptes comprovarà que les despeses han estat per sobre de les possibilitats. La vetllada es presenta propícia a la intimitat.



PEIXOS 19 Febrer a 20 Març

És possible que descobreixi de forma casual els motius que impulsen a un familiar a actuar de la forma que ho fa. La seva comprensió facilitarà més acostament.