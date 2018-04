Un amic del rei Juan Carles compra el palauet de Pedralbes on vivien Urdangarin i la Infanta

La casa de Pedralbes, que tants problemes va donar a la Infanta Cristina i a Iñaki Urdangarin s'ha tornat a vendre. La propietat de 622 metres quadrats edificats i amb un terreny de 2.145 ha estat comprada per un empresari àrab que podria ser amic del Rei Juan Carles.

Aquesta nova venda consta en el Registre de la Propietat número 8 de Barcelona, segons avança Vanitatis. Sembla ser que poc queda ja de l'aspecte de l'habitatge de la Infanta Cristina, ja que està sent totalment reformada perquè Laith Pharaon, el magnat hoteler que ha comprat el palauet, hi pugui entrar a viure el més aviat possible.

A la casa, que està situada en una de les zones més exclusives de Barcelona, s'ha enderrocat tot l'interior i s'estan canviant les parets exteriors.

És la segona vegada que es ven la casa: En el seu moment, Southbury Holding SARL va pagar 6,9 milions d'euros per aquest polèmic immoble. La casa va arribar a estar en un portal immobiliari rus en 9,8 milions d'euros l'any 2013, però ara es desconeix el preu de l'operació.