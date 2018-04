Horòscop d'avui: les prediccions dels astres d'aquest dimecres 18 d'abril

Vols saber què preveu l'horòscop d'avui? Doncs aquí tens el d'aquest 18 d'abril del 2018. T'expliquem totes les prediccions perquè sàpigues de què t'avisen els astres. Busca el teu signe del zodíac i llegeix l'horòscop.



ÀRIES - 21 Març a 19 abril

El seu dinamisme a l'hora d'enfrontar-se amb la feina li reportarà excel·lents dividends. Una reunió social farà aflorar el seu gran sentit de l'humor.

TAURE - 20 Abril a 20 Maig

A la feina, és probable que concedeixi una importància desmesurada a un lleuger sot econòmic. Una reunió amb amics passarà sense pena ni glòria.

BESSONS -21 Maig a 20 Juny

Les reunions de negocis resultaran molt favorables per a vostè. No dubti a emprendre un possible viatge si creu que li interessa professionalment.

CRANC - 21 Juny a 22 Juliol

La seva obsessió per un tema professional pot arribar a bloquejar-lo. Faci un salt en el camí i busqui la compa-nyia d'amics amb els quals pugui esplaiar-se.

LLEÓ - 23 Juliol a 22 Agost

Sigui sincer en manifestar el seu punt de vista sobre un tema de negocis i no es compliqui. Les diferències amb un amic conclouran per estrènyer més la seva amistat.

VERGE - 23 Agost a 22 Setembre

És possible que se li presenti una bona possibilitat d'invertir, però haurà de ser objectiu en analitzar els recursos que disposa ara mateix per afrontar-la.

BALANÇA - 23 Setembre a 22 Octubre

Haurà de vèncer l'oposició d'un soci si vol dur a terme els seus propòsits, però li convé no claudicar i seguir insistint fins a aconseguir-ho.

ESCORPÍ - 23 Octubre a 21 Novembre

En l´àmbit professional, li convé actuar segons el seu criteri i no deixar-se influenciar per l'opinió d'un familiar. Practicar algun esport resultarà estimulant.

SAGITARI - 22 Novembre a 21 Desembre

Posi en pràctica una excel·lent idea professional que possiblement li sorgirà avui i se sorprendrà dels seus resultats. Bons auspicis per a la vetllada.

CAPRICORN - 22 Desembre a 19 gener

Lluitar per aconseguir ascensos a la feina pot ser que sigui el menys convenient per a vostè. La família cobrarà vital importància a la nit.

AQUARI - 20 Gener a 18 Febrer

No es disgusti per l'actuació d'un soci o company de feina. En l´aspecte sentimental tot serà un camí de roses.

PEIXOS - 19 Febrer a 20 Març

Estudiar la forma de generar nous ingressos ha de ser el pas previ abans de pensar en inversions. En l´àmbit familiar regnarà la tranquil·litat.