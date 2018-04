Horòscop d'avui: les prediccions dels astres d'aquest dijous 19 d'abril

Vols saber què preveu l'horòscop d'avui? Doncs aquí tens el d'aquest 19 d'abril del 2018. T'expliquem totes les prediccions perquè sàpigues de què t'avisen els astres. Busca el teu signe del zodíac i llegeix l'horòscop.



ÀRIES -21 Març a 19 abril

No tindrà més remei que atendre una visita per molt inoportuna que la sembli. A la nit tindrà moltes coses a compartir amb la seva parella.

TAURE - 20 Abril a 20 Maig

No és moment per barrejar negocis i diversió, i menys per dedicar-se a inversions arriscades i amb poques garanties.

BESSONS - 21 Maig a 20 Juny

No es fiï de rumors i vagi directament a la font d'informació adequada. A la tarda farà grans progressos si es dedica ala feinal i no es deixa influenciar pels amics.

CRANC - 21 Juny a 22 Juliol

No es guardi els problemes, ja que se sentirà millor un cop pugui esplaiar-se. Un amic resultarà ser un excel·lent confident.

LLEÓ - 23 Juliol a 22 Agost

Pot ser que rebutgi una proposta de negocis, però estarà encertat si planeja una inversió que garanteixi la seva futura seguretat econòmica.

VERGE - 23 Agost a 22 Setembre

Avui serà vostè el seu millor promotor. Intentar aprofundir en les reaccions d'un ser estimat li donarà molt en què pensar. La vetllada resultarà gratificant.

BALANÇA - 23 Setembre a 22 Octubre

La seva claredat de judici en matèria professional serà excel·lent. A la nit freni la seva propensió als excessos.

ESCORPÍ - 23 Octubre a 21 Novembre

Oblidi's de extravagancias a l'hora de planejar un viatge. Pari esment al què li digui la seva parella, perquè les seves opinions seran molt encertades.

SAGITARI - 22 Novembre a 21 Desembre

No veurà amb claredat la situació d'un nen o d'algú de la seva intimitat. No prengui decisions dràstiques, ja que possiblement no seran necessàries.

CAPRICORN - 22 Desembre a 19 gener

Analitzar les seves últimes actuacions professionals li permetrà recuperar la confiança en vostè mateix. Doni-li total llibertat al seu potencial creatiu.

AQUARI - 20 Gener a 18 Febrer

Algú intentarà anticipar-se-li en un negoci, però no ho aconseguirà si no s´adorm sobre els llorers. No s'equivocarà en triar la manera de passar la vetllada.

PEIXOS- 19 Febrer a 20 Març

Dedicar una estona a la feina pot portar-lo a conclusions molt encertades. Una reunió amb socis resultarà molt positiva, ja que prendran decisions importants.