Horòscop d'avui: les prediccions dels astres d'aquest divendres 20 d'abril

Vols saber què preveu l'horòscop d'avui? Doncs aquí tens el d'aquest 20 d'abril del 2018. T'expliquem totes les prediccions perquè sàpigues de què t'avisen els astres. Busca el teu signe del zodíac i llegeix l'horòscop.



ÀRIES -21 Març a 19 Abril

Hi haurà obstacles en cadena que s'interposaran al seu camí. Pot ser que sigui més convenient desistir dels seus projectes i adaptar-se a les circumstàncies.

TAURE -20 Abril a 20 Maig

Hi haurà tensió en l´entorn familiar. Camini amb peus de plom, ja que, en cas contrari, un enfrontament sembla inevitable.

BESSONS -21 Maig a 20 Juny

Si va de viatge és possible que sorgeixin més despeses del previst. No és un bon dia per fiar-se de consells ni tampoc per fer confidències.

CRANC -21 Juny a 22 Juliol

La seva concentració mental serà excel·lent, per la qual cosa li convindria dedicar una estona a l'estudi d'aquests temes professionals pendents.

LLEÓ - 23 Juliol a 22 Agost

Un amic pot posar-lo en una situació difícil que l´obligarà a tenir tacte i capacitat de diàleg. Intenti refugiar-se en la seva afició favorita.

VERGE - 23 Agost a 22 Setembre

Buscar alguna cosa diferent per passar el dia pot resultar extremadament car, a més de difícil.

BALANÇA - 23 Setembre a 22 Octubre

Dia propici al tedi i l'avorriment, que seran la causa per tal que la seva irritabilitat estigui a flor de pell. Li resultarà, doncs, difícil mantenir relacions cordials amb els altres.

ESCORPÍ - 23 Octubre a 21 Novembre

Esforci's en no defraudar un amic que travessa un mal moment i que necessita el seu consell i ajuda. La nit es presenta més aviat moguda.

SAGITARI - 22 Novembre a 21 Desembre

Un familiar es mostrarà molt sentimental a primeres hores del matí, fent potser que se surti de les seves caselles. L'ambient de la seva llar s'anuncia una miqueta aspre.

CAPRICORN - 22 Desembre a 19 gener

És probable que accedeixi a l'assenyada proposició d'un soci. Un parent polític el farà sentir incòmode.

AQUARI - 20 Gener a 18 Febrer

Es veurà pres d'una febril activitat, per la qual haurà de buscar llits adequats. El dia no es prestarà a barrejar negocis i diversió.

PEIXOS - 19 Febrer a 20 Març

Es veurà obligat a una intensa activitat social, encara que avui li resulti difícil comunicar-se amb els demès. El temps que dediqui a la família el compensarà amb escreix.