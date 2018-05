Horòscop d'avui: les prediccions dels astres d'aquest dimecres 23 de maig

Vols saber què preveu l'horòscop d'avui? Doncs aquí tens el d'aquest 23 de maig del 2018. T'expliquem totes les prediccions perquè sàpigues de què t'avisen els astres. Busca el teu signe del zodíac i llegeix l'horòscop.

ÀRIES 21 març a 19 abril



Hi haurà problemes a la feina, però els oblidarà de seguida que acabi la jornada laboral. La vida familiar serà molt gratificant.



TAURE 20 Abril a 20 Maig



Poden sorgir petites diferències de criteri en el seu entorn laboral, però aconseguirà que al final prevalgui l´entesa total.



BESSONS 21 Maig a 20 Juny



Una oportunitat professional significarà diners per a vostè. Si va de compres és possible que trobi més d'una ganga. Relacions amistoses grates.



CRANC 21 Juny a 22 Juliol



No es mostri superficial en el seu treball i procuri fer-lo amb la concentració necessària si vol evitar problemes. Haurà d'evitar friccions amb els seus companys.



LLEÓ 23 Juliol a 22 Agost



Les alternatives d'un projecte professional podrien descoratjar-lo, però al final aconseguirà que l'èxit li somrigui. Possiblement busqui noves formes de diversió.



VERGE 23 Agost a 22 Setembre



No accentuï les diferències amb un soci o company i mostri's conciliador. Poden sorgir canvis en la seva posició laboral, però tot treballa a favor seu.



BALANÇA 23 SetEMBRE a 22 Octubre



L´acompanyarà la sort si es decideix a engegar un vell projecte professional. El sentit de l'humor brillarà per la seva absència.



ESCORPÍ 23 OctUBRE a 21 Novembre



És possible que la feina li proporcioni avui més d'un sobresalt. No obstant això, si s´atura a pensar podrà tornar les coses a favor seu.



SAGITARI 22 Novembre a 21 Desembre



Les negociacions comercials li seran favorables, però haurà de guardar-les en el més absolut secret. No busqui excuses per eludir un compromís social.



CAPRICORN 22 Desembre a 19 gener



En el terreny professional li convé actuar a poc a poc, però segur, encara que se senti inclinat a fer tot el contrari. Pot sorgir un enfrontament amb un amic.



AQUARI 20 Gener a 18 Febrer



En el terreny professional haurà de triar bé les paraules per no donar lloc a malentesos i tensions. Dia favorable per fer compres.



Peixos 19 Febrer a 20 Març



No deixi que petits contratemps a la feina afectin el seu bon humor. Abstingui's de criticar un familiar si no vol crear-se problemes.