Cristiano Ronaldo vol fer el salt al cinema

Cristiano Ronaldo, internacional portuguès del Reial Madrid, ha afirmat en una entrevista al programa 'El Xiringuito de Jugones', al canal de televisió Mega, que un cop s'hagi retirat del món del futbol no descarta convertir-se en actor, això sí, "mai actor principal perquè no tinc ni els estudis ni l'experiència", però sí actor més secundari o interpretar petits papers.

Entén Cristino que la seva experiència en el món de la publicitat com a futbolista professional li ha donat taules davant de les càmeres. En reflexionar sobre què farà després els seus 40 anys o quan es retiri del futbol professional va dir: "Tinc molts objectius. Faig molts anuncis i això et dóna una mica de pràctica".

"M'encanta i sento que tinc aquest rotllo per fer-ho, parlo més o menys portuguès, anglès i espanyol per fer alguna cosa xula, si dic que els parlo bé diran que sóc un xuleta", ha afegit.

En ser interrogat si s'ha tret la imatge de 'xuleta', ha contestat en to sarcàstic "no ho sé, hi ha vegades que em diuen que sóc xulo quan em trec la samarreta. Potser a les dones els agrada, la meva xicota em diu que estic boníssim".