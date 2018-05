Una expedició surt a la recerca del monstre del llac Ness

Durant dues setmanes, els experts, encapçalats pel professor neozelandès Neil Gemmell, extrauran el codi genètic que es troba a les aigües del llac i que consisteix en petits fragments que deixen les criatures al nedar, com trossos de pell i escates.

Gemmell va afirmar que no creu "en la idea que hi hagi un monstre", però s'ha mostrat confiat que la investigació llanci llum sobre les teories que tradicionalment han envoltat de misteri el llac Ness i que han fet de 'Nessy' (nom amb el que es coneix a aquesta suposada criatura) tot un símbol de la cultura escocesa. "Estic obert a la idea que encara hi ha coses per descobrir i que no s'entenen completament. Potser hi hagi una explicació biològica per a algunes de les històries", ha assenyalat.



Dades sobre organismes que habiten en aquest llac



Les mostres recollides s'analitzaran en laboratoris de Nova Zelanda, Austràlia, Estats Units, Dinamarca i França, i es compararan amb una base de dades genètiques. "Si bé la perspectiva de cercar proves de l'existència del monstre del llac Ness és el ganxo d'aquest projecte, hi ha una extraordinària quantitat de nous coneixements que obtindrem del treball sobre els organismes que habiten en aquest llac, la superfície d'aigua dolça més gran del Regne Unit ", va destacar el científic.

El primer albirament de 'Nessy' del que hi ha constància el va realitzar un monjo irlandès en l'any 565 abans de Crist i, des d'aleshores, més d'un miler de persones afirmen haver-lo vist. Es diu que aquesta bèstia aquàtica té un coll llarg, amb protuberàncies que sobresurten de l'aigua, encara que molts sostenen que, en realitat, 'Nessy' és tan sols un peix de grans dimensions, com un peix gat o un esturió.