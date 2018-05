Un jove de Mali, heroi a França després de salvar un nen

Mamoudou Gassama s'ha convertit en un heroi a França. Aquest jove immigrant malià ha passat de ser un desconegut a una personalitat nacional i a qui el president de la República, Emmanuel Macron, li ha concedit la nacionalitat francesa. El motiu: arriscar la seva vida escalant diversos pisos d'un edifici per salvar un nadó.

Gassama va arribar a França el setembre de 2017, segons informa el diari 'Le Parisien'. Aquest dissabte, el jove, de 22 anys, no va dubtar quan va veure un infant penjat d'un balcó. Va començar a escalar per la façana per agafar el petit i salvar-li la vida. L'escena, gravada en vídeo i difosa per les xarxes socials, l'han fet famós. Ell, diu, té en ment ser bomber.

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va felicitar Gassama pel seu rescat del nen poques hores després de la proesa. "Felicitats a Mamoudou Gassama pel teu acte de valentia, que ha salvat la vida d'un nen", va afirmar Hidalgo al seu compte de Twitter després de parlar amb ell per telèfon per lloar la seva tasca. Hidalgo va assenyalar que Gassama havia arribat de Mali tan sols uns mesos abans i que el seu desig era romandre a França.

"El seu gest heroic és un exemple per a tots els ciutadans i la ciutat de París farà el possible per donar suport el seu desig de continuar al país", va assegurar l'alcaldessa de París. Gassama, per la seva banda, va afirmar que ho va fer "perquè era un nen" i va donar "gràcies a Déu per poder salvar-lo".