Què diu l'horòscop d'avui? Les prediccions dels astres d'aquest dilluns 28 de maig

Si vols saber què preveu l'horòscop d'avui, aquí tens el d'aquest dilluns 28 de maig del 2018. T'expliquem totes les prediccions perquè sàpigues de què t'avisen els astres. Busca el teu signe del zodíac i llegeix l'horòscop.

ÀRIES 21 març a 19 abril



Diners i pragmatisme aniran plegats. La sort li somriurà a través d'un joc d'atzar. A la nit, haurà de complir un compromís social inesperat.



TAURE 20 Abril a 20 Maig



Una sèrie d'imprevistos encadenats poden convertir el seu treball en un autèntic caos, però si no perd la calma i deixa que s'imposin mètode i ordre, podrà superar-ho.



BESSONS 21 Maig a 20 Juny



Hi haurà algun lleuger problema a la feina que repercutirà en la seva vida personal. No obstant això, la seva economia marxarà bé.



CRANC 21 Juny a 22 Juliol



No es deixi temptar per inversions econòmiques no gaire clares. Doni prioritat a la família sobre qualsevol altre tema.



LLEÓ 23 Juliol a 22 Agost



Dia afable en la feina, en el qual la nota més acusada serà la normalitat. Un amic li donarà una grata sorpresa.



VERGE 23 Agost a 22 Setembre



Avui els diners fluiran amb alegria i serà un bon moment per invertir, a condició que estudiï sense apassionament qualsevol possibilitat.



BALANÇA 23 Setembre a 22 Octubre



El seu horitzó professional tendeix a eixamplar-se, i porta aparellat un augment de les seves responsabilitats i dels seus ingressos.



ESCORPÍ 23 Octubre a 21 Novembre



El treball transcorrerà amb nor#malitat i en un clima grat i distès. Si ha de fer compres tindrà tendència a gastar més del compte.



SAGITARI 22 Novembre a 21 Desembre



El treball li resultarà gratificant, tant en l´àmbit moral com en el material. Convé que prengui una decisió respecte a aquesta persona que el porta de cap.



CAPRICORN 22 Desembre a 19 gener



Avui el dia es presenta com un desafiament, tant en el treball com en la seva vida afectiva. Potser haurà d'atendre una factura no prevista.



AQUARI 20 Gener a 18 Febrer



La seva trajectòria professional va pel bon camí, però encara trigarà una mica a donar-li fruit. Sensible millora en la seva vida sentimental.



PEIXOS 19 Febrer a 20 Març



Cediran les pressions en la seva feina, i això li permetrà respirar una mica. Petit entrebanc econòmic, però sense importància. Avui serà un dia mogut en el camp sentimental.