Regidor d'Esports i... aspirant a Míster Fitness del món

El regidor d´Esports i Festes de Tossa de Mar, Ignasi Sallés, es va convertir, el cap de setmana passat, en el nou Míster Fitness Espanya 2018 després de guanyar el campionat que es va celebrar a la localitat de Mataró. A finals de maig, Sallés ja havia quedat sots-campió de Catalunya d'aquesta categoria vinculada al culturisme. Ara, Sallés viatjarà a Itàlia amb la selecció espanyola per disputar el campionat del món d´aquesta disciplina, que se celebrarà del 15 al 17 de juny.

Anteriorment, l'edil de Tossa Unida (TU) es dedicava al modelatge, una professió que va deixar per poder dedicar-se a culturisme. «Competint no es pot, no volen models forts», va destacar ahir Sallés.

De fet, l'edil tossenc va ser el representant gironí en el concurs de bellesa Míster Espanya que es va celebrar del 20 al 24 de juliol del 2015 a Santa Cruz de La Palma. A banda de ser regidor municipal, aquest jove de 29 anys és entrenador personal i està especialitzat en activitats aquàtiques.

Sallés es va presentar com a número cinc en la llista del TU en les eleccions del 2011 i com a número tres, en les del 2015. «És complicat combinar la feina de regidor amb aquesta disciplina, sobretot perquè has de portar una alimentació molt estricta i afecta l´estat d´ànim», va explicar ahir l´edil.

La població a la qual pertany el regidor d'esports, Tossa de Mar, és també la localitat natal d'un altre model, en aquest cas de presència internacional, com és Andrés Velencoso.