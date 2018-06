Els divorcis baixen un 8,2% el primer trimestre

El nombre de demandes de dissolució matrimonial -separacions i divorcis- ha baixat un 8,2 per cent en el primer trimestre de l'any respecte al mateix període de 2017. La Comunitat Valenciana és la que registra la taxa de ruptures matrimonials més alta davant de Galícia, que té la més baixa.

Segons les últimes dades publicades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), s'han registrat 16.226 demandes de divorci consensuat, un 7,2% menys que en el mateix trimestre de l'any anterior, i 11.594 de divorci no consensuat, un 8, 6% menys.

A més, s'han comptabilitzat 864 processos de separació de mutu acord, que han tingut una reducció d'un 17%, mentre que 424 han estat les separacions contencioses, un 13,6% menys que les presentades en el primer trimestre de 2017. El nombre de demandes de nul·litat, 41, coincideix amb les presentades en el primer trimestre de 2017.

Per comunitats autònomes, el major nombre de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants s'ha donat a la Comunitat Valenciana, amb 7,3; seguida de les Balears, Catalunya, i Navarra, amb 6,7; Canàries, amb 6,6; Andalusia i Astúries, amb 6,5; i Castella la Manxa i Múrcia, amb 6,3. Per sota de la mitjana nacional, que és del 6,2, se situen Galícia, amb 4,4; Castella i Lleó, amb 4,9; i País Basc, amb 5,2.

Pel que fa a les mesures adoptades en aquestes ruptures, com guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials, s'ha registrat una disminució de totes, sobretot en els processos no consensuats.

Segons el Servei d'Estadística del CGPJ s'han presentat 2.846 modificacions de mesures matrimonials consensuades, un 0,5% menys que en el primer trimestre del 2017; 8.734 de modificació de mesures no consensuades, amb una disminució del 4,9 per cent; 4.998 de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials consensuades, un 0,6 per cent menys; i 7.050 no consensuades, un 9,3 per cent menys que en el primer trimestre de 2017.