El bisbat diu que les monges van signar amb la FSSM sense tenir abadessa, i ni ho sabien

Davant la decisió del patronat de la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) d'abandonar el convent de les clarisses caputxines, tal i com els va requerir el bisbat de manera reiterada, aquest darrer ha emès un comunicat avui mateix en el qual insisteix que l'acord no es va fer correctament i seguint el que dicta el Dret Canònic. Entre altres, ha recordat que "l'acord es va atorgar no disposant d´abadessa el monestir, càrrec que havia caducat el dia 29 de maig de 2015, sense que s´hagués renovat. Aquest fet era desconegut per les pròpies germanes caputxines, que en van ser conscients advertides pel propi bisbat al cap d´un any", assegura. En el seu dia les germanes van explicar que havien trucat al bisbe perquè cridés a capítol per fer el relleu i que aquest les havia ignorat. És a dir, que el que diu el bisbat i les germanes és totalment contradictori.

El bisbat remarca que, "en tractar-se d´un monestir de clausura pontifícia, es requereix l´autorització de la Santa Seu" per tirar endavant l'acord; que "segons les mateixes constitucions de l´orde de la germanes caputxines, cal també aquesta llicència"; que "també cal llicència de la Santa Seu quan es tracti d´alienar béns preciosos per raons artístiques o històriques", i que, en conseqüència, "els contractes subscrits per la FSSM amb les Germanes Caputxines són nuls de ple dret, atès que no compten amb les formalitats necessàries segons la normativa canònica. D´aquesta manera ho ha manifestat la Santa Seu a aquest bisbat i ha donat indicacions a fi i efecte que se solucioni al més aviat possible aquesta qüestió".

Cap interès econòmic

Insisteix que "en cap moment [ell, el bisbat de Vic] no ha entrat a valorar la correcció o bondat de la donació que les germanes caputxines volen fer a la fundació sociosanitària, ni l´obra social que aquesta fa, ni molt menys condicionar qualsevol actuació de futur, sinó simplement es fixa en la correcció formal dels acords que s´han pres. En aquest cas el superior és el Sant Pare, a qui correspon atorgar la llicència per a la venda o qualsevol altra operació. El bisbat, doncs, no té ni ha tingut cap interès econòmic en la solució d´aquest problema".



"Carreró sense sortida"

Recorda que va "advertir fa més de tres anys, tant a la fundació com a les germanes caputxines, de la necessitat de procedir a sol·licitar a la Santa Seu les llicències necessàries per a la validesa de la donació que es volia dur a terme. A més a més, el bisbat ha ofert assessorament des del primer moment, i en diferents reunions, tant al director general de la fundació com a les germanes caputxines. Així, havent estat clarament advertits que, en cas de no fer les coses segons el dret, s´arribaria a una situació de 'carreró sense sortida', a ningú no pot sorpendre la situació creada".

Agraiex "el to serè i constructiu que en tot moment ha mostrat el patronat de la FSSM" i valora "molt positivament tant el reconeixement que hi ha hagut coses que no s´han fet prou bé com la recti?cació d´alguns d´aquests actes. Aquests gestos creen el marc de con?ança imprescindible en tot diàleg".

Assegura que "en aquest moment en què la FSSM deixarà de prestar directament serveis d´assistència a les germanes, ja s´han trobat diferents opcions que els permetin de continuar essent ateses en les seves necessitats per tal que puguin viure plenament i sense cap dificultat el seu carisma" i que "el bisbat seguirà treballant i dedicant els seus millors esforços per ajudar les germanes caputxines i la Fundació Sociosanitària de Manresa en tot allò que necessitin per a trobar una solució vàlida que respecti el dret".