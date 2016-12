La fundació sociosanitària ja ha marxat aquest matí del convent de les caputxines

Buidatge del local on estava el Servei d´Atenció Domiciliària de la FSSM al convent de les caputxines, aquest matí G. C.

Dos operaris s'han encarregat de buidar al llarg d'aquest matí l'espai del convent de les clarisses caputxines on treballava el Servei d'Atenció Domiciliària de la Fundació Sociosanitària del Manresa (FSSM) des del gener del 2015.

Després que el bisbat de Vic ordenés a la FSSM que cessés qualsevol activitat al convent del carrer de Talamanca i, també, que deixés de tenir cura de les quatre monges que hi queden, el patronat de la FSSM va decidir la setmana passada obeir-lo i marxar del convent. Aquest matí les treballadores del servei ja s'han instal·lat en un nou espai de l'Hospital de Sant Andreu.

Es desconvoca la concentració pro germanes i acord

Per a demà al matí ha quedat desconvocada una concentració davant del convent de persones afins a la decisió de les monges de cedir el convent a la FSSM perquè el converteixi en un espai assistencial per a persones grans, i contràries a les ordres i decisions del bisbat de Vic, i de la Santa Seu, que és la que va anul·lar l'acord entre les monges i la FSSM el setembre passat.

Ha motivat l'anul·lació de la concentració el fet que, com ha avançat Regio7.cat aquest matí, el bisbe Romà Casanova no hi serà per fer cap missa per commemorar l'aniversari de la fundació de la congregació de les clarisses caputxines a Manresa, que va tenir lloc el dia de Santa Llúcia de l'any 1638.