El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per a l'any que ve creixerà 6 milions d'euros

El pressupost de l´Ajuntament de Manresa per al 2017 que es posarà a aprovació en el ple del 22 de desembre rondarà els 82 milions d´euros, 6 milions més que l´actual. 82 milions d´euros és la xifra més alta del pressupost municipal des que l´alcalde de Convergència Valentí Junyent ocupa el càrrec.

Convergència va substituir el govern tripartit de l´Ajuntament de Manresa el 2011 i el primer pressupost que va elaborar va ser el del 2012, amb 79,9 milions d´euros. A partir d´aquí totes les xifres havien estat més baixes: 78,5 milions el 2013; 77,5 milions el 2014; 73,9 milions el 2015 i 76,1 milions el 2016.

Si la xifra del pressupost municipal amb la què es treballa en aquests moments és la que s´acaba aprovant, serà 6 milions d´euros més elevada que la de l´actual pressupost, però continuarà mantenint-se molt lluny dels pressupostos que rondaven els cent milions d´euros de l´època de bonança econòmica.

L´enlairament dels comptes municipals arriba mesos després que l´alcalde Valentí Junyent i el regidor d´Hisenda, Josep Maria Sala, anunciessin que, finalment, s´havia fet net del dèficit acumulat que arrossegava l´Ajuntament.

Sense dèficit

Per primera vegada des de l'any 2006 l'Ajuntament de Manresa va tancar el pressupost del 2015 amb números positius, de forma que s'ha eixugat el dèficit acumulat que ha anat arrossegant aquests últims anys. La xifra era modesta, 11.646 euros, però va marcar un canvi de tendència.

El 2014 encara hi va haver números vermells: 277.000 euros. Un superàvit del pressupost de 2,8 milions el 2015 va fer possible revertir aquesta situació. El punt màxim del dèficit acumulat van ser els 9,41 milions del 2010.

Pel que fa al coeficient d'endeutament, es va situar en 87,97% dels recursos propis i per primer cop des del 2001 va quedar per sota del 90 % allunyant-se de forma decidida del 120 % que hi va haver entre el 2011 i el 2012.

Pel que fa al deute viu de l'Ajuntament el 31 de desembre del 2015, tant a llarg com a curt termini, era 63,3 milions d'euros.

El govern municipal ha seguit una política de contenció i endreça de les finances municipals com a pas previ a poder accedir al crèdit i poder impulsar actuacions amb recursos propis i no depenent de les aportacions d´altres administracions com fins ara.