El servei de bus Manresa-BCN passa de 55 a 70 expedicions diàries

El 16 de desembre a la nit l´operadora Bages Exprés deixa de ser la concessionària del servei de transport en autobús entre Manresa i Barcelona. El 17 de desembre, dissabte, s´estrena la Hispano Igualadina que s´ha compromès a passar de les 55 expedicions diàries actuals a 70.

Els dies feiners, el servei passarà de 27 expedicions de les que 10 són directes de Manresa a Barcelona a 36 amb 12 directes.

Pel que fa a la tornada, les 28 expedicions (5 directes) que hi havia fins ara augmenten fins a 34 (6 directes).

Seran 9 viatges més d´anada i 6 de tornada que sumen 15 expedicions diàries més.

D´Olesa a Barcelona el servei passarà de 2 a 9 expedicions tant d´anada com de tornada. Per contra, s´elimina l´expedició de Monistrol a Barcelona que realitzava Bages Exprés.

Els dissabtes, el servei creix de 7 expedicions d´anada i 7 més de tornada a 9. Diumenges i festius passarà de 7 a 8.

L´agost hi ha previst un augment substancial i de les 7 expedicions de Manresa a Barcelona d´anada i 8 de tornada que hi havia es passarà a 18 d´anada i 18 de tornada. (Per consultar tots els horaris cliqueu aquí)

Cleto Vázquez, el gerent d'Hispano Igualadina-Monbus, ha assegurat que l´oferta d´horaris millora el servei que s´estava oferint fins ara, especialment entre Olesa i Barcelona.

Vázquez ha subratllat l´augment de freqüències que hi haurà els mesos d´agost i ha assegurat que els nous horaris han estat dissenyats amb «sensibilitat cap a la demanda existent».

El gerent de la nova empresa concessionària ha apuntat com una de les novetats que incorporaran els vehicles el Sistema d´Ajut a l´Explotació (SAE) amb geolocalització que permetrà agilitar els recorreguts quan hi hagi incidències en moments puntuals i, també, permetrà als usuaris que estiguin en una parada saber el temps d´espera fins a la propera sortida fent servir un lector de codis QR.

El sistema informatiu està sincronitzat amb el sistema Mou-te de la Generalitat. També hi haurà dins dels vehicles sistemes d´avís de les parades.

Les diferències d´horaris que percebran els usuaris a partir de dissabte, sobretots els dies feiners, vindran donades, segons Cleto Vázquez, per l´augment de la freqüència que obliga a realitzar ajustaments.

El gerent de la Hispano Igualadina ha assegurat que s´espera un augment de passatgers, que caldrà veure si es confirma.

La Hispano Igualadina es fa càrrec de la línia de transport públic després que El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictaminés que era mereixedora de guanyar el concurs públic que la Generalitat va adjudicar a La UTE Bages Exprés, formada per les empreses Castellà, Julià i Alsina Graells.