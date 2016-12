El 5è Premi Santi Vidal reconeix Conxita Grau i l'associació Lilium

Una mare de família que va convertir la seva estimació pels altres en una vocació, i una entitat que ajuda dones que han patit violència masclista a sortir endavant. Conxita Grau i Estany, a títol pòstum, i l'associació Lilium, van rebre dijous al vespre el 5è Premi Santi Vidal a una persona i entitat amb l'objectiu de fomentar la solidaritat col·lectiva i transformar la consciència pública.

L'acte celebrat a l'auditori de La Plana de l'Om va aplegar un centenar de persones i va servir per retre homenatge als voluntaris i socis que fan possible els projectes de Creu Roja Manresa, entre els quals els adreçats a la infància, que enguany celebren 25 anys de la seva posada en marxa. També ha servit per presentar el nou jurat.

Presentat pel periodista i escriptor Marc Serena, va començar amb els assistents que van voler gravant una felicitació de les festes en vídeo abans d'entrar a l'auditori, i es va acabar amb un piscolabis a peu dret.

Els premiats:

Animadora sociocultural i mare de sis fills, Conxita Grau i Estany va ser la fundadora del Centre de Cultura Popular Sagrada Família l´any 1965, amb l'ànim de millorar la situació de les dones. Ho va fer amb pocs recursos i través de l'accés al coneixement i la cultura. L'any 1996 formà part de la Coordinadora de Dona, motor impulsor i de la solidaritat entre dones i reivindicatiu de polítiques municipals adreçades al seu empoderament.

Era una dona treballadora incansable, anònima, capaç de crear xarxes i complicitats entre dones i sempre al servei dels altres. El premi el va recollir un dels seus fills.

L'associació Lilium és una entitat d'autoajuda i suport a les dones víctimes de la violència masclista. Formada el 2010, avui té el suport de 17 sòcies que realitzen el seu treball en total anonimat i de forma gratuïta, i que són clau per a l'acompanyament en el seu procés de recuperació de les víctimes de violència masclista. Formen part de la Coordinadora de la Dona i treballen, conjuntament amb altres entitats, per a l'empodarament de les dones i la plena igualtat entre homes i dones, per avançar vers una societat més justa, des del compromís i la solidaritat. Va recollir el premi Conxita Almarcha.