ERC acusa el bisbe de Vic d'emprendre accions per anul·lar l'acord FSSM-monges

ERC a Manresa ha donat la seva opinió sobre el fets relacionats amb la donació de les clarisses caputxines del carrer de Talamanca de Manresa del seu convent a la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM). Un acord anul·lat per la Santa Seu i, abans d'aquesta anul·lació, desautoritzat pel bisbat de Vic, que ha fet marxar la FSSM del convent. Per a ERC "els fets han demostrat que el bisbe de Vic no veia bé aquest acord i que, lluny d´afavorir-lo, al llarg d´aquest temps ha emprès les accions perquè l´acord fos anul·lat, i per obtenir de la Santa Seu la potestat com a bisbe de Vic de prendre decisions sobre el convent. I tan bon punt l´ha tinguda, ha fet fora de l´edifici i de l´atenció a les monges, a la FSSM, que és una entitat de caràcter públic i presidida per l´alcalde de la ciutat".



Els republicans recorden que "quan fa tres anys la comunitat de germanes clarisses caputxines de Manresa va fer públic l´acord amb la FSSM de cedir-li el convent del carrer Talamanca amb la condició que fos utilitzat com a residència de gent gran, i la fundació també es fes càrrec de l´atenció a les monges que hi resideixen, ens en vàrem alegrar.

"Un aire de desafiament a la ciutat"

Al seu entendre, "l´actitud i la decisió del bisbe de Vic en aquest tema té una transcendència que va més enllà de la vida religiosa, i és percebuda per nosaltres i per la ciutadania com una decisió negativa per Manresa, d´imposició sobre la comunitat de germanes caputxines, i que té afegit un aire de desafiament a la ciutat. Per tot plegat, des d´Esquerra opinem que cal respectar la decisió de les germanes caputxines de Manresa. I no posar obstacles a l´acord que van subscriure".

Hi afegeixen que "des d´ERC treballarem a fons per tal que el convent quedi per a la ciutat. Una peça clau per al Centre Històric i una proposta de servei excel·lent. Ni per acció -ni per omissió- l´hauríem de deixar encallat. I mentrestant, si us plau, que aquestes mares caputxines quedin ben ateses. Al capdavall, des del primer dia, el testimoni li han posat elles".