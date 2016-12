Josep Maria Fius, escollit president del PDECat a Manresa

El professor manresà Josep Maria Fius ha estat escollit aquest dijous al vespre president del Partit Demòcrata Europeu Català a Manresa, l´antiga Convergència Democràtica. Substituirà Jordi Serracanta, fins ara president del comitè local. La candidatura de Fius ha estat ratificada en una assemblea que ha escollit el nou equip que dirigirà el PDECat de la ciutat.

El Partit Demòcrata ha començat a Manresa la tria dels nous equips locals del partit als municipis de la comarca del Bages en el marc del procés de renovació de la formació política. El passat octubre la manresana Ivet Castaño va ser escollida presidenta comarcal. En aquest mateix procés de renovació l´alcalde de Gironella i president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, va ser elegit president de la vegueria central.

L´assembla dels associats del Partit Demòcrata a Manresa començarà a les 8 del vespre. Fius presentarà la seva candidatura i posteriorment hi haurà les votacions que l´han de ratificar. 10 persones més acompanyen Fius a la llista per formar l´equip local, Fius ha poresentat el seu equip, format per 10 persones, 5 homes i 5 dones, i en el qual només hi ha un regidor de l´Ajuntament de manresa. Es tracta de Joan Calmet, que farà d´enllaç entre el partit i el govern municipal. la resta de membres de l'equip són

Montserrat Casanovas, Antoni Erro, Marc Bascompta, Alba Fleta, Tània Infante, Antoni Pradas, Robert Corrons, Magda Marcè i Mar Barons.

Fius, de 32 anys, va anar de número 15 a les llistes de les últimes eleccions municipals a la candidatura de Valentí Junyent. És professor d'educació física a La Salle. Activista per a la independència de Catalunya, no havia militat a cap partit «fins que vaig veure el canvi de tarannà de Convergència i no vaig dubtar», ha explicat a Regió7. Considera que els últims quatre anys el govern de Junyent ha estructurat la ciutat i que aquesta ha d´esdevenir «el veritable cor de catalunya».

A l´assemblea hi va participar l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el membre de l´executiva nacional i diputat al Parlament, Lluís Guinó. També hi va intervenir el president sortint, Jordi Serracanta. Serracanta ha coordinat, els últims tres anys, sis eleccions.