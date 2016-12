El govern de Manresa pot tornar a demanar diners als bancs després de cinc anys

El projecte de pressupost de l´Ajuntament de Manresa per al 2017 s'eleva a 82.044.961 euros, un 7,82% superior al de 76.096.442 euros del pressupost aprovat per a l´any 2016.



La proposta, que ja s'ha fet arribar a tots els grups municipals, se sotmetrà a votació en el Ple municipal de dijous vinent, dia 22 de desembre. Uns pressupostos amb increments de despesa per al foment de l´ocupació, polítiques socials, millora de l´espai urbà i aposta per la promoció de la ciutat.



La portaveu del govern municipal i regidora de Comunicació, Àuria Caus ha afirmat que "és un pressupost que fomenta l´ocupació, amb més de quatre milions per a plans d´ocupació; les polítiques socials, amb partides obertes per a possibles necessitats al llarg de l´exercici i increments de la partida de beques menjador fins a 170.000 euros; que destina més d´un milió d´euros a millora de l´espai urbà; i que aposta per la promoció de la ciutat, a través del projecte Manresa 2022".



Al seu torn, el regidor d´Hisenda i Governació, Josep Maria Sala, ha explicat detalladament uns comptes municipals que segueixen una "línia continuista" però que presenten algunes novetats, com l´aposta clara pel Pla d´Ocupació o l´esforç important en amortització de deute. També s´ha referit al fet que la baixada del coeficient d´endeutament permetrà l´accés al crèdit, per primer cop en els últims dos mandats.



Sala ha explicat que l´endeutament previst a inicis del 2017 se situa a l´entorn dels 50 milions d´euros, i que amb les amortitzacions previstes, a final de l´any vinent estarà al voltant dels 41 milions. També ha assegurat que les previsions de tresoreria faran possible el pagament a proveïdors en una mitjana de 60 dies o menys.



Ingressos

Pel que fa als ingressos corrents, el regidor d'Hisenda ha remarcat la pujada de les transferències corrents, amb un increment per als Plans d´Ocupació. Destaca molt especialment l´increment de transferències de capital, sobretot per la pujada d´ingressos provinents del Pla Xarxa de la Diputació. Per primer cop en els últims dos mandats, l´índex d´endeutament permetrà demanar als bancsun milió d´euros.

Les taxes i altres ingressos creixen lleugerament (2,37%), en part per l´increment de l´1% en algunes taxes. L´IBI es manté amb increment zero. Pel que fa a l´Impost d´Activitat Econòmiques (IAE ) s'incrementen els tipus, però encara a nivells que estan per sota de les poblacions de mida similar a Manresa, fins i tot de poblacions de la comarca.

L´aportació dels plans d´ocupació suma 4 milions d´euros, 2,7 milions més que en el pressupost actual. La Generalitat de Catalunya aporta 2.715.362 euros, la diputació de Barcelona, 1.090.347 euros i l´Ajuntament de Manresa, 197.531 .

Despeses

En el capítol de personal, el gruix de l´increment de la despesa és imputable als plans d´ocupació i formació (+803.881 respecte el 2016) i l´increment de costos del pla de carrera i triennis (+223.596).

En despeses corrents, destaca la despesa prevista en actuacions de manteniment de la via pública, i d´instal·lacions públiques municipals. Es creen partides per a la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa i per la capitalitat cultural 2018.

La forta davallada de despeses financeres (-17,71%) es deu a la baixada dels tipus d´interès. L´increment en les transferències corrents prové de la pujada en les aportacions al Consorci de Residus (+225.740 €) i a Plans d´Ocupació (+143.840 €).

D´aquestes transferències corrents destaca molt especialment les partides de serveis socials. S´incrementa la partida per a beques menjador en 60.000 euros. A més, la portaveu del govern, Àuria Caus, ha remarcat que es tracta d´una partida oberta: es dóna cobertura a «tots» els infants que pateixen una situació de risc social a la ciutat. Es mantenen els ajuts escolars, a l´habitatge, a la cessió de pisos lloguer social i s´incrementa en 25.000 euros les ajudes a institucions socials.

Inversió

Les partides destinades a inversió sumen 8,41 milions d´euros, 1.946.000 euros més que en el pressupost actual.

H ha 2,9 milions d´euros que són de compromisos de mandats anteriors: 2,5 milions a sentències judicials; 263.000 euros per pagar una nau municipal a Bufalvent; 134.000 euros per al funcionament del Palau Firal.

La resta són 5,5 milions d´euros, dels quals 629.000 euros seran per a obres a l´antic Col·legi St Ignasi, 500.000 euros per a la societat municipal Forum, 400.000 per a la compra del número 102 de la carretera de Vic i les obres de la nova plaça de la Bonavista, 337.000 euros per culminar la nova plaça Simeó Selga (2a i 3a fases), 200.000 euros per al conveni derivat de la sentència judicial de l´edifici de la plaça Bages i 125.000 euros per a l´ascensor del carrer Santa Llúcia.

Pla de xoc

El pla de xoc derivat de l´auditoria de l´espai urbà té una dotació de 1.087.000, dels quals 424.500 euros són per a manteniment via pública i 662.500 euros a inversions en via pública.