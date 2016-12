L´auditori de la Plana de l´Om es va omplir amb la presentació del Calendari Solidari de #Invulnerables i amb la presentació dels programes de la Fundació Rosa Oriol.

Durant la presentación de l´acte, Sor Lucía Caram va manifestar la confiança en la humanitat i el repte de construir un món més humà en el que la suma de tots faci que els mes febles endevinguin invulnerables. Va establir un diàleg amb els nens del programa Invulnerables, que van explicar els valors que van aprendre durant el camp d´estiu de Futbolnet de la Fundació del FC Barcelona celebrat al Congost de Manresa.

Ruben Quinas Fernández, fotògraf que va realizar la totalitat de les fotos del calendari #Invulnerables, va explicar com va recollir els diferents moments de les activitats dels nens, destacant que crida l´atenció el somriure i l´alegria que desprenen les imatges.

Gabriel Prat, patró de la Fundació Rosa Oriol, va fer un recorregut dels programes de la Fundació, posant en valor el treball i el compromís dels voluntaris, que dia rere dia es comprometen en el servei a les persones. David Morros, nou tresorer de la Fundacio Rosa Oriol, va explicar el Programa Invulnerables i el paper de cada una de les entitats promotores, insistint en que es un projecte transformador, un projecte de País a favor de la Infaància i la família. "La suma i la potencia de les marques Barça, Fundació La Caixa i Govern de la Generalitat, amb la Fundació Rosa Oriol, fa que sigui un projecte engrescador amb garanties d´èxit".

L´acte va acabar amb una foto amb els nens del programa i l´anunci d´una gran sorpresa per a totes les famílies de Invulnerables per al dia 23 de desembre, cita a la que no faltarà el Pare Noel que era present a la sala i amb l´agraïmentd e Sor lucía Caram a l´empresa Mesoestetic i a la Impremta Orriols que van voler finançar la totalitat del calendari, aixi com la implicació de la Obra Social la Caixa, el FC Barcelona en la implicació per fer realitat #Invulnerables

"Lleure 2000" va convidar als nens de Invulnerables a tornar el tió al bosc i va convidar als assistents a fer realitat els somnis dels nens i la màgia del Nadal.

Tot el que es recapti amb els calendaris anirà a cobrir despeses del Invulnerables.