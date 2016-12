La Hispano assumeix que el bus Manresa-Barcelona tindrà retards pels talls a la C-55

Els responsables de la nova empresa que s'encarrega de la línia de bus Manresa-Barcelona, la Hispano Igualadina, assumeixen que hi haurà retards en el servei de bus per culpa dels nombrosos accidents que es registren a la C-55. «És una carretera amb problemes perquè a vegades l'han de tallar i això, és clar, incideix en el servei», explica a Regió7 el gerent de la companyia, Cleto Vázquez.

Dissabte al matí, el dia que la Hispano va agafar la regnes del servei, un bus que va sortir a les 9:20 de Barcelona va arrencar amb gairebé 20 minuts de retard. La causa: un accident va mantenir parat el trànsit i el vehicle que sortia de Manresa a les 8 va arribar amb 7 minuts de retard a Barcelona. El mateix bus havia de fer el recorregut invers a les 9:20. El gerent explica que aquest cap de setmana, en què l'empresa s'ha estrenat, s'ha constatat que hi pot haver problemes. «El que ens va passar es pot tornar a repetir», expressa amb contundència.

El gerent de la Hispano assegura que no és «cap sorpresa» perquè l'empresa coneix de fa anys les característiques de la C-55 que la converteixen en una carretera «problemàtica». «Quan ens vam presentar el 2010 al concurs públic de l'adjudicació de la línia, ja vam fer estudis i vam veure que a la carretera molts cops hi ha accidents i l'han de tallar. A part, en els mesos previs a l'explotació de la línia hem fet proves», afegeix.

Mesures

La Hispano Igualadina s'està plantejant com pot informar els usuaris del bus quan hi hagi retards. «Encara hem de concretar com fer-ho, però una de les fórmules que estem estudiant és la d'informar a través de la pàgina web. La idea seria penjar la inciència a l'instant per als usuaris», indica el gerent de la companyia.

L'empresa també està analitzant altres mesures perquè les incidències viàries afectin el mínim possible el servei. «Estem pensant en reforçar la línia quan hi hagi una incidència. Per exemple, si tallen la carretera entre Manresa i Sant Vicenç, un altre bus aniria a buscar els usuaris que s'estan esperant a Olesa», assenyala.