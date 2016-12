L'Escolania debutarà al Kursaal amb 48 nens i per una causa benèfica

L'Escolania de Montserrat actuarà per primer cop al teatre de Kursaal de Manresa divendres queve, dia 23 de desembre (21 h), amb motiu del tradicional concert benèfic a favor del Servei d'Acompanyament en el Dol. Les entrades tenen un preu de 22 euros (20 euros per als menors de 25 anys, els més grans de 65, els posseïdors del carnet del Galliner i els membres del club Tr3sc) i ja es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i al web www.kursaal.cat.

El cor de veus de nois de 9 a 14 anys de l'abadia benedictina és una de les escoles de música més antigues del continent i ha actuatat arreu del món. No obstant això, la formació dirigida per Llorenç Castelló visitarà per primer cop l'equipament manresà, i ho farà amb la participació de 48 nens.

Els escolans, amb Vicenç Prunés al piano, interpretaran peces de Mendelssohn, Michael Haydn i els pares Ireneu Segarra i Cassià Maria Just, i clouran la primera part amb la Cantata de Sant Nicolau, del pare Àngel Rodamilans. A la represa, el protagonisme recaurà en Britten, amb Corpus Christi Carol i A Ceremony of Carols.

Isabel Sanceledonio, presidenta del Servei d'Acompanyament en el Dol de Catalunya, explica que «feia tres anys que anàvem darrere de l'Escolania. El grup fa cada temporada un concert benèfic, i aquest cop serà el nostre».

El Servei és una entitat sense ànim de lucre que dóna atenció integral en el dol a les persones que han perdut algun ésser estimat. El coordinador i terapeuta del projecte és el psicòleg manresà Carles Perarnau.