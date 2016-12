Les obres en un terrat de la Seu obliguen a protegir el retaule del Sant Esperit

Les persones que aquests dies entrin a la basílica de la Seu de Manresa es trobaran que el retaule del Sant Esperit, que acull una de les capelles laterals de la façana sud, està tapat amb una lona. A més a més, en el tram del passadís corresponent a la capella on està hi ha unes cintes que no permeten passar-hi. La raó és que s'està rehabilitant un terrat de la basílica que estava molt malmès i a on hi havia filtracions d'aigua, que és el que queda justament damunt d'aquesta capella i del valuós retaule.

Aquests actuació, tal com ja va informar Regió7 en el seu dia, s'ha inclòs dins de les obres de la darrera fase del conveni per a la rehabilitació de la Seu, les del 2016. Com en les dues anteriors, suposa una inversió de 240.000 euros repartits a parts iguals entre la Generalitat, la Diputació, el bisbat de Vic i l'Ajuntament de Manresa.

L'actuació a la terrassa, de la qual retiraran el terra que hi havia fins ara, que estava molt malmès, repararan una petita esquerda que hi ha, i hi posaran un aïllant i un enrajolat nous, fa que caiguin trossets de guix i de morter. Per això s'ha prohibit passar per sota. La intenció, segons ha informat l'aparellador de les obres, Jaume Soldevila, és acabar-la d'executar aquesta setmana, de manera que entre dilluns i dimarts de la setmana entrant ja es pugui enretirar la lona que protegeix el retaule i permetre el pas per sota del terrat.