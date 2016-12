Un alumne del Peguera, jurat al festival internacional de programes audiovisuals

L´alumne Joan Caminal Giménez de primer de Batxillerat de l´Institut Lluís de Peguera de Manresa ha estat seleccionat per participar com a membre de jurat de joves europeus al Festival Internacional de Programes Audiovisuals (FIPA) que es realitzarà a Biarritz del 24 al 29 de gener de 2017.

Tretze joves europeus units per la llengua francesa, entre els quals hi ha en Joan Caminal Giménez, atorgaran un premi a la secció "Gran Reportatge i Investigació".

Durant aquests dies es convertiran en membres de jurat sota l´apadrinament de Philippe Dessaint, periodista de TV5 Monde. Assistiran a la projecció de la secció competitiva "Grans reportatges i Investigació" i participaran, a més a més, als esdeveniments del festival. Tant el viatge com l´estada d´aquests estudiants europeus corre a càrrec de la FIPA.

Fundat el 1987, el Festival Internacional de Programes Audiovisuals (FIPA), és un esdeveniment que dura sis dies i funciona com una plataforma professional d'intercanvis i reflexió per promoure la creació audiovisual del segle XXI. El caràcter del Festival és únic per defensar totes les varietats de la creació audiovisual sent un autèntic observatori de la creació audiovisual internacional. L'esdeveniment reuneix a directors, professionals, públic i estudiants per descobrir els millors programes de l'any.

El festival projecta obres seleccionades de documentals i ficcions recents, perquè el públic pugui descobrir la varietat de la producció actual. A més, el Festival porta a terme una sèrie d'activitats que ofereixen oportunitats professionals amb conferències i intercanvis amb oradors internacionals, trobades amb distribuïdors europeus i internacionals, tallers i debats.

L'esdeveniment posa a disposició dels assistent espais per a la visualització de les pel·lícules seleccionades i desenvolupa accions per crear xarxes de col·laboració entre professionals emergents i altres de llarga trajectòria.