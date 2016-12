Església Plural acusa el bisbe d'usar el seu poder per trencar l'acord entre monges i FSSM

Església Plural, entitat formada principalment per cristians laics provinents de diferents àmbits de l'Església catalana que treballen per reformar l'Església catòlica, ha criticat durament el paper del bisbe de Vic, Romà Casanova, en el final de l'acord entre les caputxines i la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM). El seu portaveu, Josep Torrens, l'acusa d'«utilitzar la seva capacitat de poder per intervenir en aquest assumpte» i fer que la Santa Seu el declarés nul. Reclama que «ha de generar rebuig i mobilització per part dels moviments cristians».

L'acord pel qual les caputxines cedien el convent a la FSSM s'ha trencat per ordre de la Santa Seu, que ha nomenat el bisbe Romà superior del convent i el seu intermediari. Per al portaveu d'Església Plural, cal una mostra «de rebuig i denúncia prou potent perquè arribi al Vaticà i que s'ho miri amb uns altres ulls». Recorda que el bisbe és «ultraconservador» i que això el porta a «controlar el que passi a la diòcesi amb manca de respecte i d'autonomia cap als ordes religiosos». Interpreta que, «si no fos per aquest famós mandat [de la Santa Seu nomenant-lo comissari pontifici], això seria una invasió», alhora que insisteix a «animar els fidels de la diòcesi de Vic a mobilitzar-se i fer accions per fer sentir el seu rebuig cap a la decisió del bisbe i la seva manera de gestionar la diòcesi».

Torrens considera sospitós que es presentés el projecte al Vaticà (l'agost passat) «i hi donés el vistiplau i unes setmanes després [el setembre] arribés l'anul·lació». Al seu entendre «el paper de la Santa Seu no està tan clar». Regió7 va intentar parlar amb el responsable d'aquests temes al Vaticà, però no es comuniquen ni per telèfon ni per correu elèctronic. Només per carta oficial. La presidenta federal de part de les caputxines a l'Estat, Felisa Idoate, tampoc no va voler parlar amb aquest diari.

Església Plural fa costat a les monges «perquè és un tema que està succeint molt sovint en aquestes comunitats que no tenen relleu i tenen uns espais que, en lloc de donar per a especulació, com sembla que vol fer el bisbe, volen donar-hi una utilitat social, i és el que ha de ser, perquè aquestes propietats han estat possibles a través de donacions i de l'esforç de la gent del poble i és bo que, en el moment que les comunitats es van extingint, tornin al poble».