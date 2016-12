La Generalitat invertirà 4,5 milions d'euros per remodelar els jutjats vells de Manresa

La Generalitat de Catalunya invertirà 4,5 milions d'euros per convertir l'edifici dels antics jutjats de Manresa en la seva seu institucional a la capital del Bages. Inicialment era un projecte valorat en 1,25 i que havia de pagar l'ajuntament. Ara, però serà mes ambiciós i incorporarà l'antiga seu de Creu Roja i un solar de propietat municipal del carrer de la Codinella.

L'anunci l'ha fet aquest mateix matí l'alcalde Valentí Junyent, la delegada del Govern a la Catalunya central, Laura Vilagrà i el regidor de Projectes Urbans, Marc Aloy.

A principis d'any es convocarà un concurs d'idees per redactar el projecte.

Tal i com avançava Regió7 aquest dimecres, la Generalitat ha fet un cop de timó en la construcció del futur edifici de la delegació del Govern a la Catalunya central previst a l´edifici dels jutjats vells de Manresa. S´ha posat entre cella i cella concentrar tots els serveis, o tants com sigui possible, en un sol edifici, i en la idea ha pogut desencallar una operació clau: l´adquisició de l´antiga seu de Creu Roja al carrer Galceran Andreu, per part del consistori manresà per un preu de 335.000 euros. Guanyant els metres quadrats que els ofereix aquest edifici, l´operació de traslladar tots els serveis territorials es veu més viable.

El nou projecte compta amb el lideratge de la Generalitat, amb el compromís explícit del vicepresident i conseller d´Economia, Oriol Junqueras. L´acord es presentarà aquest dimecres a l´Ajuntament de Manresa. Junqueras, que no serà a la presentació de l´operació, és previst que visiti la capital del Bages les primeres setmanes del 2017 i que pugui anunciar la licitació del concurs d´idees per a la reforma dels dos edificis.

Segons ha pogut saber aquest diari, aquest replantejament tindrà un segon beneficiari, aquest immediat. L´Ajuntament de Manresa ha pogut alliberar del seu pressupost els diners que havia de preveure en concepte d´avançament dels pagaments que la Generalitat deia que no podia assumir ara per a la remodelació de l´antic edifici judicial.

La voluntat del territori era de tenir un gran edifici del Govern a la Catalunya central i per fer-ho possible, a més de comptar amb els metres quadrats de l´antiga seu de Creu Roja també es preveu que es pugui fer un aprofitament més important de l´antic Palau Judicial, que tenia una gran espai central obert al voltant del qual hi havia els diferents despatxos i sales per a judicis del vell Palau de Justícia.

Reforma integral

De l´edifici de Creu Roja se´n podrà aprofitar ben poca cosa a causa del seu avançat estat de deteriorament i de la complicada adaptació a les necessitats del futur edifici administratiu. En tot cas, sí que es podria preservar la façana i buidar l´interior, encara que aquesta idea l´hauran de concretar els projectes que es presentin a aquest concurs d´idees que vol presentar Junqueres.

Ara caldrà posar un nou calendari sobre la taula per programar les inversions necessàries i veure quin és el temps d´execució. La voluntat seria d´anar fent un trasllat progressiu a mesura que vagin quedan enllestides les fases d´adequació dels immobles.