L'INE torna a situar la població oficial de Manresa per sota dels 75.000 habitants

L´Institut Nacional d´Estadística (INE) ha fet públic que la població oficial de Manresa a 1 de gener del 2016 era de 74.752 habitants, 97 persones més que un any abans, quan va ser de 74.655.

D´aquesta forma, l´INE torna a situar la població de la ciutat per sota del llindar dels 75.000 habitants, un fet que l´any passat va provocar la pèrdua de la categoria de ciutat gran i, amb ella, 3,5 milions d´euros de transferències de l´Estat durant un període de 4 anys.

La xifra feta pública ahir per l´Institut Nacional d´Estadística presenta clares dissonàncies amb les xifres provisionals que han anat transcendint del padró municipal d´habitants. Precisament, en el ple de dijous l´Ajuntament aprovarà l´actualització del padró a 1 de gener del 2016 i la xifra serà superior a la publicitada per l´INE i se situarà per sobre dels 75.000 habitants.

A partir d´aquí caldrà veure què provoca aquestes divergències.

Cal recordar que en el ple del passat mes de febrer l´Ajuntament va aprovar demanar al ministeri d´Hisenda la flexibilització dels criteris dins el sistema de cessió dels impostos de l´Estat de manera que, per a la inclusió o exclusió en el sistema, es tingui en compte la tendència evolutiva de la població dels municipis en comptes de la xifra padronal vigent a la data de revisió per períodes quadriennals.

Ho va argumentar pel fet que assumia que l´1 de gener del 2015 Manresa podia ser que estigués per sota dels 75.000 habitants, però mostrava el seu convenciment que abans i després en tenia més. Així que resultava injust perdre la categoria de gran ciutat i els recursos que l´acompanyen.

El propi regidor d´Hisenda, Josep Maria Sala, va informar que el 17 de desembre del 2015 el padró municipal era de 75.867 persones i va augurar que a 1 de gener del 2016 estaria més a prop dels 76.000 habitants que no pas per sota de 75.000.

L´INE, però, diu que a 1 de gener del 2016 Manresa tenia 74.752 habitants, 1.115 habitants menys dels 75.867 que el padró municipal marcava per al 17 de desembre del 2015.

Una altra dada: en la darrera anàlisi semestral de la població immigrada, el padró provisional (pendent de l´INE) oferia una xifra propera als 76.000 habitants, concretament 75.904 (vegeu diari del 28 d´octubre).

Així que mentre que les dades del padró municipal són 75.163 habitants a 1 gener 2015; 75.288 a juny del 2015; 75.867 a 17 de desembre 2015; 75.641 a febrer 2016 i 75.904 a juny 2016 i situen Manresa clarament i de forma continuada per sobre dels 75.000 habitants, aquestes xifres presenten clares divergències amb les dades de l´INE. Serà la població aprovada a 1 de gener del 2019 la que indicarà si Manresa pot tornar o no a la categoria de gran ciutat