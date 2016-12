Pare i mares de Manresa organitzen una jornada per repensar la secundària

Pares i mares de Manresa preparen per al dissabte 21 de gener la jornada Repensem junts l´educació secundària! Es tracta d'una tarda de debat i reflexió amb dotze ponències per escollir que té per objectiu debatre sobre el model educatiu actual en l´etapa de secundària. Serà gratuïta i es desenvoluparà de 4 a 8 de la tarda en diferents espais cèntrics de la ciutat.

Els temes que s´hi tractaran quedaran dividits en cinc espais: 1. Auditori del Conservatori de Música: "Quines són les necessitats vitals dels adolescents de 12 a 16 anys i quins són els aprenentatges a adquirir?" 2. Auditori de La Plana de l´Om: "Educar educadors" 3. Sala polivalent del Kursaal: "Experiències innovadores a Catalunya". 4. Sala d´actes del Casino: "Som una família amb fills adolescents, i ara què?" 5. Espai d'expressió, debat i reflexió per a joves adolescents a la del CFGS d´Animació sociocultural.

El grup motor ha creat una adreça electrònica (repensemlasecundaria@gmail.com) per fer les inscripcions prèvies tenint en compte que l'aforament dels espais és limitat, i un web (www.repensemlasecundaria.cat) on hi ha el projecte sencer, la informació de les ponències i un mapa amb els espais.