Els dies 24 i 31 de desembre no hi haurà recollida de les escombraries a Manresa

Els propers 24 i 31 de desembre, vigílies de Nadal i de Cap d´Any respectivament, no hi haurà servei de recollida d´escombraries. Per tant, l'Ajuntament prega a tota la ciutadania que tant dissabte 24 com dissabte 31 de desembre, no tregui les escombraries. En canvi sí que ho poden fer tota la resta de dies, inclosos els festius, sempre respectant l´horari habitual, entre les 7 i les 9 del vespre.

Recorda, també, la importància de deixar les bosses a l´interior dels contenidors i de fer recollida selectiva de vidre, envasos, paper cartró i matèria orgànica, i que no està permès deixar mobles al carrer. Cal portar-los a la Deixalleria(polígon de Bufalvent, darrerala ITV) o bé, demanar que els recullin trucant el 010.

I, als establiments que tenen servei de recollida porta a porta, els recorda que el cartró es recull de dilluns a dissabte, i que els festius en què el comerç és obert no es realitza el servei.